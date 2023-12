Marta Riesco pasó casi de la noche a la mañana de ser una conocida reportera de Telecinco a tener que labrarse una exitosa carrea como influencer. Todo ocurrió el el 24 de marzo de 2023, cuando Riesco anunciaba su despido de la cadena a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales. "Os confirmo que he recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017 y en relación con la misma, solo voy a hacer las siguientes valoraciones:

- No estoy conforme con los motivos que la empresa ha alegado para prescindir de mis servicios, por lo que os anuncio que el despido va a ser impugnado ante el Juzgado de lo Social.

- Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal.

- Quiero agradecer a tantos compañeros y compañeras de trabajo en UNICORN CONTENT y MEDIASET los buenos ratos que hemos pasado juntos en los últimos años. Algunos de ellos ya me han expresado su solidaridad con esta decisión totalmente inesperada y especialmente perjudicial en estos momentos, por las razones que ya podéis suponer", escribía.

Tiempo después salía a la luz que su relación con Antonio David había llegado a su fin y señalaba directamente a rocío flores en uno de los post que compartió en sus stories de Instagram para anunciar el fin del noviazgo.

Ahora, se ha confirmado la fecha del juicio. Así lo ha adelantado el medio libertadigital.com y lo ha confirmado la propuia Riesco a través de sus stories de Instagram. "Sabéis que no me puedo pronunciar sobre este tema, porqué no voy a hacer algo que me peuda perjudicar. Ya no queda nada. La semana que viene viajará a A Coruña a preparar todo con mis abogados y solo em qeuda encomendarme a la justica y que espero que todo salga bien", declarava a través de sus stories. "Voy a luchar hasta el final por mi familia, amigos y por mi. No tengo miedo a nada. Estoy fuerte y con ganas de que llegue el día. Han sido meses de agonía y de no entender nada de lo que me estaba ocurriendo. Por suerte, no muy tarde me entenderéis más que nunca", escribía en un mensaje que acompañaba al vídeo.