Ana Rosa y Sonsoles Ónega siguen librando una batalla feroz por ganarse a la audiencia que se sienta cada tarde frente al televisor. La que fue 'Reina de las mañanas' ha visto como su tiranía no se ha traslado con ella al nuevo horario y los números no han sido los esperados luego de que Mediaset confiase en ella para reflotar las métricas tras el fin de 'Sálvame'.

Pese a todo, los números han mejorado levemente tras un inicio decepcionante y la confianza de la cúpula sigue intacta en una de las superestrellas de Telecinco.

No obstante, en los últimos días se ha conocido la estrategia que la cadena ha adoptado para 'inflar' los datos de 'TardeAR', motivo que hace mucho menos meritorio el ascenso del programa.

Revelan el truco de Ana Rosa para 'inflar' la audiencia de 'TardeAR'

La propia Ana Rosa Quintana ofreció una entrevista a OkDiario en la que admite las dificultades que está teniendo en el comienzo de esta nueva andadura: "Estar por las tardes no era mi plan. Yo estaba muy a gusto por las mañanas, estaba encantada. Me lo pensé mucho y me dejé convencer. A priori, el horario podía parecer mejor, pero me he dado cuente de que estoy todo el día pringada. Mis planes después del cáncer eran otros. Iba a continuar un par de temporadas y ya. Las audiencias... Es que las tardes son muy complicadas y acabamos de empezar. Todavía no he terminado ni de organizarme las comidas".

Para justificar la dificultad de su programa a la hora de levantar el share, Ana Rosa ha conjeturado que "es complicado enganchar, porque la gente es muy de costumbres. Al principio cuesta, estés donde estés".

Y es que, tal y como ha identificado la propia presentadora, a 'TardeAR' le está costando enganchar a las audiencias de la tarde con unos datos que semana a semana parecen más preocupantes.

Ante esta situación, Telecinco ha tomado cartas en el asunto y ha modificado la duración del programa para "maquillar" los datos de audiencias, tal y como revelan en el medio El Televisero: "Tras estos dos preocupantes mínimos históricos que antes indicábamos, este jueves Telecinco adoptaba una determinación muy sorprendente. Y es que, para evitar la larga publicidad que suele estar fijada entre las 19:45 y las 19:55 horas aproximadamente, 'TardeAR' acabó antes de tiempo".

Según explican desde el medio especializado, se ha adelantado el fin de la emisión para sacar del cómputo de audiencias el último bloque de publicidad que estaría perjudicando a la media total del programa. Gracias a esta medida, habrían conseguido levantar la audiencia hasta un 10,4%.