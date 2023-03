O colectivo Guerrilla Girls formouse en 1985 en Nova York como un grupo anónimo de artistas de acción feminista. As súas accións e obras intentan contrarrestar as tradicións patriarcais e os seus comportamentos no ámbito cultural. Coñecidas por utilizar máscaras de gorilas para ocultar o rostro, identifícanse co nome de mulleres artistas falecidas omitindo así a súa identidade real ao mundo e reivindicando os logros daquelas mulleres.

Este colectivo produciu multitude de pósteres, libros, edicións gráficas... sobre o sexismo e a discriminación das mulleres no mundo das artes visuais, do cine e da cultura en xeral. Portfolio Compleat recolle todo este repertorio que se apropia da linguaxe visual do márketing publicitario para transmitir as súas mensaxes dunha forma directa.