Leilía deixa os escenarios e os estudos de gravación logo de 34 anos e faino ofrecendo o seu derradeiro concerto na capital de Galicia, este sábado 13 ás 20.30 h no Auditorio de Galicia. Este foi o motivo da recepción ofrecida pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, na mañá deste xoves en Raxoi a Ana, Rosario, Montse, Felisa, Patricia e Mercedes que, como non podía ser doutro xeito encheron de música de pandeiretas o salón amarelo do Consistorio.