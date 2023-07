La inflación y el brutal encarecimiento de la mayoría de los productos hace que ya nos hayamos acostumbrado a la constante subida de los precios. Sin embargo, como si de aquella pequeña aldea gala se tratase, todavía quedan establecimientos que se resisten y logran impresionar a sus clientes con generosas tapas a importes populares.

Es el caso de este local de Santiago de Compostela, que este fin de semana ha sido noticia por una publicación de uno de sus clientes. Según cuenta, tras pedir una botella de agua en la terraza, le trajeron un plato con un huevo frito, un pequeño chorizo y patatas.

Algunos de sus seguidores, escépticos, cuestionaron la "generosidad" de los hosteleros al insinuar que esa botella de agua le habría costado 'un riñón'. Pero nada más lejos de la realidad, pues la propia amiga del protagonista, quien pagó la mesa, resolvió la duda: "Xuraría que paguei 8,60€ por agua, coca, aquarius e zume". "Vas comido", llegó a afirmar alguno de los usuarios sorprendidos.

Como no podía ser de otra forma, la imagen de @condedecotobade en Twitter se viralizó, generando un montón de comentarios de otros usuarios interesados en conocer el local. Por suerte para ellos, el autor de la fotografía confesó el nombre y la ubicación de su gran descubrimiento.

'Hablando claro', de TVE, entrevistó a la dueña del local

La fotografía se viralizó tanto que llegó a todos los medios de comunicación. El programa 'Hablando Claro', de TVE, decidió entrevistar a la dueña del local del momento: la Cafetería Capricho, en el centro comercial Área Central.

Como tapa para un auga mineral non me parece mal. pic.twitter.com/8v1hnJZa9P — Daniel Ugarte 🐨🍒 (@condedecotobade) 8 de julio de 2023

Pilar, la gerente del establecimiento, comentaba con orgullo el éxito que tiene la que suele ser tu tapa de los sábados: "Los sábados solemos tener más gente porque es cuando ponemos este pichito y suele gustar bastante. No lo hacemos todos los días porque la cocina es pequeña".

A pesar del encarecimiento de la vida, hay quien todavía se resiste. En una cafetería de Santiago de Compostela en la que está nuestra compañera Andrea Ferrando no piensa quitar sus tapas a pesar del encarecimiento de los alimentos



▶https://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/zTNtZTgs5x — Hablando Claro (@HablandoTVE) July 11, 2023

Además, resolvió la duda que sus clientes no habían podido zanjar en redes sociales y explicó que se resiste a subir los precios: "La botella de agua cuesta 1,40. Tanto dentro como en terraza, con este pinchito o con el que toque. No es tan rentable como antes, pero tenemos clientes de hace mucho tiempo y no podemos dejarlos sin pincho".