A Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte (APTCM), da man da nova directiva que asumiu as rendas do colectivo o pasado mes de xullo, e que preside Pepe Formoso, quere darlle un pulo á promoción e posta en valor do xeodestino para situalo no escaparate nacional e internacional.

“Falamos dun cambio de paradigma, no que as pezas clave serán a profesionalización e a unión”, afirma Formoso. Tanto el como a directiva entenden que é fundamental aglutinar ao sector do turismo e poñer en mans de profesionais a valorización do xeodestino Costa da Morte. “Os directivos nin temos tempo nin a cualificación para xestionar este reto, polo que precisamos de asistencia técnica especializada no sector turístico, pero para iso é necesario dispor de recursos, porque ten un custo que, co número de socios e as cuotas actuais, non é posible facerlle fronte”. Eso sí, engade, “temos moitas ideas e estamos dispostos a poñer todo o esforzo e ilusión da nosa parte”.

Co fin de afrontar o referido reto, o primeiro paso de APTCM foi programar tres reunións para explicar o proxecto e captar novos asociados, “pois entendemos que para poder dicir que representamos a un sector temos que sumar un número de membros que sexa significativo”, sinala o presidente da asociación. A ditas xuntanzas convidarán tamén aos alcaldes dos dezasete concellos que abrangue o colectivo, e tamén deputados, para que estes “tenten estimular aos empresarios e empresarias dos seus municipios, para que a participación sexa masiva”.

Serán xuntanzas comarcais en Bergantiños, Terra de Soneira e Fisterra. A primeira terá lugar o vindeiro martes, día 28, no Fórum Carballo, e as seguintes serán nas casas de cultura de Vimianzo e Cee, os días 1 e 2 de marzo, respectivamente. Todas elas comezarán ás 18.00 horas.

Para tentar “crear músculo turístico comarcal” porán sobre a mesa diversas propostas que poidan contribuír a acadar a financiación necesaria para a profesionalización. Unha opción pasa por subir as cuotas, pero “parécenos máis loable que cada socio aporte outros dous asociados, de xeito que tamén eles se involucren directamente para que a asociación medre, pensando sempre en que o obxectivo é desenvolver proxectos que beneficien a todos”. O seguinte paso será convocar unha asemblea na que, en base as conclusións acadadas, “se definirá o camiño que imos seguir”.

O presidente de APTCM, Pepe Formoso, asegura que a Costa da Morte ten todas as potencialidades para ser un xeodestino de referencia, pero para iso “aínda estamos dandos os primeiros pasos, e poderiamos decir que estamos en cueiros se nos comparamos con outras zonas turísticas, como a Ribeira Sacra, entre outras moitas, que levan tempo fomentando o turismo de xeito profesional e con orzamentos moi superiores aos que manexamos aquí”.

Non obstante, di ser “moi optimista”, porque as potencialidades “son brutais, temos natureza, gastronomía, produtos de primeira calidade, o Camiño de Santiago, o Camiño dos Faros, patrimonio subacuático, rutas BTT e somos destino Starlight, pero temos que organizarnos”. A este respecto sinala que “as axencias e turoperadores o que demandan é paquetes turísticos, non que cada un venda o seu hotel ou o seu restaurante, queren unha oferta integral que inclúa todo e que permita aos viaxeiros poder optar entre diferentes alternativas”.

COMUNICACIÓNS. Polo que respecta ás comunicacións, Formoso considera que “non estamos mal, pois temos dous aeroportos e outras tantas estacións de tren a unha hora, autopista e boas estradas”. En canto a infraestruturas hoteleiras, “é certo que non temos hoteis con 300 habitacións, pero o Parador de Muxía pode abrir un nicho importante e as grandes empresas do sector xa o están vendo, pois o referido establecemento da rede estatal está rexistrando unha ocupación media do 92%”. De feito, engade, “hai moita xente que vén aquí polo Parador, e outros moitos non veñen porque non saben que hai outras alternativas de moita calidade”.

Así, subliña, a Costa da Morte é un referente no turismo rural, “e dispón de hoteis con encanto e establecementos rurais cuns servizos de moitísima calidadade; o único que nos falta é autoestima e crer no verdadeiro potencial que temos”.

Pepe Formoso considera ademais que hai recursos aos que non se lles está a sacar todo o rendemento que poden ofrecer, e pon como exemplo os produtos do mar. “É incríble que teñamos os mellores peixes e mariscos e que non haxa xornadas de exaltación dos mesmos, maís aló de degustacións puntuais dun día”.

A este respecto considera que, aproveitando ademais o saber dos profesionais do mar, que son ben coñecedores de cal é a mellor época para degustar cada especie, “poderíanse organizar, a modo de exemplo, a semana ou o mes da centola ou da nécora, e crear un paquete para que os turistas veñan degustar estes manxares a todos os establecementos que se sumen á iniciativa”. E así, engade, con outros produtos do mar e tamén da terra, “o cal contribuiría a potenciar o turismo gastronómico e, ao mesmo tempo, favorecería a desestacionalización da chegada de visitantes”.

DESTINO STARLIGHT. O xeodestino Costa da Morte, que abrangue dezasete concellos (Cabana, Camariñas, Carballo, Carnota, Cee, Corcubión, Coristanco, Dumbría, Fisterra, A Laracha, Laxe, Malpica, Mazaricos, Muxía, Ponteceso, Vimianzo e Zas) vén de ser distinguido como primeiro destino turístico Starlight da provincia da Coruña, e o cuarto de Galicia, xunto co Parque Nacional Illas Atlánticas, Trevinca e o Concello de Muras.

Unha distinción que lle foi entregada na última edición da Feira Internacional de Turismo (Fitur), de Madrid, e que conleva o desenvolvemento dun Plan de Medidas de Mellora proposto pola Fundación Starlight, que deberá ser implantado ao longo dos próximos catro anos. Permitirá delimitar cales serán as zonas mellor conservadas e aquelas que garanten unha boa calidade do ceo nocturno.

Esto implicará tamén, segundo Mónica Rodríguez, presidenta da CMAT, o ente xestor do xeodestino, un compromiso para a súa conservación e a vontade público-privada para reducir a contaminación lumínica e mellorar a iluminación pública en exteriores neste territorio.