El anuncio del cierre del centro de educación especial de Aspaber a partir del próximo curso está generando un profundo malestar, especialmente entre las familias de los 20 escolares y jóvenes afectados, que han convocado una concentración para el jueves, día 2 a las 11.00 horas, en la Praza do Concello de Carballo. Dicen sentirse “vítimas” y “discriminadas no noso propio centro, porque a dirección non nos escoitou nin nos preguntou, e nós non queremos marchar”.

Desde la asociación Aspaber, que dirige Dolores Fernández, justifican la medida en el hecho de que las instalaciones actuales “no son las adecuadas para ofrecer la atención educativa que se merecen nuestros alumnos” y que, a pesar de las múltiples gestiones realizadas no ha sido posible conseguir una alternativa. No obstante, los afectados dicen que fue una decisión “unilateral” de la gerencia del centro, y que hasta el pasado viernes, “las familias no fuimos informadas”, afirmó Claudia Bajo, madre de uno de los alumnos. Señala además que se había comentado en alguna reunión las carencias de espacio del centro, “y nosotros le planteamos que estábamos dispuestos a pedir soluciones a la Consellería y a pelear lo que fuese necesario porque está en juego la educación de nuestros hijos, pero se nos dijo que había que esperar”. Ahora decidieron movilizarse porque “queremos una solución digna y justa, y no vamos a permitir que nuestros hijos se tengan que desplazar a Santiago o A Coruña”. Desde Educación señalan también que “os xestores de Aspaber decidiron unilateralmente non renovar o convenio coa Consellería” y que les ofrecieron “total colaboración e disposición para seguir co acordo”, firmado en el año 2017. Ante esta nueva situación, añaden, “falouse coas familias para trasladarlle que se lles vai garantir unha praza educativa, para o cal se está traballando en posibles alternativas”. Desde el BNG, el diputado Daniel Pérez pedirá en el Parlamento que la Consellería de Educación “apure todas as vías posibles para garantir a continuidade do servizo”.