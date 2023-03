A experiencia de 21 días de compromiso lingüístico fíxose dentro do programa Modo galego, actívao!, que ao longo deste curso traballará distintos aspectos nos contextos de socialización infantil. O Seminario de Sociolingüística da RAG ten agora por diante un labor fundamental, que non é outro que analizar en profundidade os resultados da proposta que consistiu en animar aos cativos a se expresar en galego dentro e fóra das aulas, contando coa implicación do profesorado e o monitorado das actividades complementarias de xestión municipal, e apelando á complicidade das familias.

A avaliación farase con distintas ferramentas que sirvan para tirar conclusións útiles, para o Concello de Ames e para calquera outro que queira replicar o proxecto. Pero á espera dese diagnóstico científico, a análise inicial por todas as partes implicadas é optimista.

Así o poñía de manifesto Henrique Monteagudo, vicesecretario da RAG e coordinador do Seminario de Sociolingüística: “As primeiras impresións e valoracións que temos son moi positivas”, apuntaba, considerando “un acerto que por primeira vez participasen nunha experiencia deste tipo todos os centros públicos do concello. Isto creou unha sinerxía e unha potenciación mutua, facilitou que a rapazada seguise falando galego ao saír do colexio coas amizades doutros centros escolares, no parque e noutros contextos, porque estiveron implicados a un tempo preto de 3.000 nenos e nenas”, explica.

“Agora toca avaliar a experiencia e seguir avanzando, aprendendo entre todos e todas, e continuar coas seguintes fase do proxecto”, dixo.

Este primeiro encontro para intercambiar valoracións tivo como marco a casa da cultura de Bertamiráns, e incluíu ás familias e docentes. Concebiuse tamén polas dúas institucións promotoras como un recoñecemento público á implicación dos mestres, dende cadansúa aula e a nivel de centro, e das nais e pais e as asociacións ao redor das cales se organizan, todos eles axentes esenciais para o éxito da experiencia.

Xunto a Monteagudo estiveron Gabino Vázquez-Grandío, técnico do mesmo seminario, e Escarlata Pampín, concelleira de Normalización Lingüística de Ames, xunto con Enrique Gil Gil, coordinador do EDLG do CEP de Ventín; Javier Cacheiro López, presidente da ANPA do mesmo colexio; Alonso Barreiro Caxade, director do CEIP de Barouta; e Mª Carmen Liñares Liñares, directora de Agro do Muíño.

No acto estreouse ademais un vídeo de sensibilización protagonizado por alumnado e pais, e que pode xa verse nas redes sociais da Academia e do Concello de Ames.

A concelleira de Normalización Lingüística, Escarlata Pampín, compartiu esa impresión positiva e a “moi boa acollida” que obtivo a iniciativa. “Coido que foi unha proposta que convidou á reflexión lingüística por parte dos nenos e nenas, de toda a comunidade educativa e das familias. Este feito xa é moi positivo. Dende o Concello de Ames seguiremos traballando arreo no proxecto de intervención Modo galego, actívao! de xeito colaborativo coa RAG para, entre todos e todas, reverter a situación da nosa lingua entre os nenos e nenas do noso municipio”, sinalou.

Pola súa banda, Enrique Gil destaca outro factor fundamental que se repite entre as primeiras impresións: a implicación das familias. E coincide tamén cos compañeiros doutros centros en resaltar a calidade das propostas de intervención trasladadas ás escolas dende o Seminario de Sociolingüística: “Son moi actuais, lonxe de clixés, e de interese para os nenos e nenas”.

Os docentes poñen en valor a implicación familiar e que a mocidade estea cómoda

Para Alonso Barreiro Caxade, director do CEIP de Barouta, o termo clave é “conciencia lingüística”. “Entre as horas no colexio e as do tempo de conciliación co modo galego activado conseguimos un número de horas en galego importante, sobre todo para crear actitude”, reflexiona. “O proxecto serviu non só para promover que a rapazada que se expresa habitualmente en idioma galego o mantivese de maneira máis constante, senón que tamén funcionou para espertar o interese de quenes non o falan”, engade.

“É unha iniciativa moi necesaria para dotar á rapazada dun espazo no que se expresar en galego sen ser xulgada”, coincide Mª Carmen Liñares Liñares, directora do CEIP Agro do Muíño. “En moitos casos a presión de grupo fai que os cativos e cativas non cheguen a intentar falalo porque se senten diferentes, e os que teñen o galego na casa como lingua vehicular van abandonándoo ao chegar ao sistema educativo. Modo galego, actívao! potencia que todos poidan falalo, é un punto de partida que permite crear unha rutina en galego, abrir os contextos”, valora ao respecto.

“Máis alá do efecto que poida ter sobre a concienciación, vemos que estas experiencias de inmersión lingüística son un reforzo positivo para o alumnado galegofalante. É unha experiencia de apoderamento e un reforzo para a igualdade na convivencia entre pares”, constata Gabino Vázquez-Grandío. Pola súa banda, Enrique Gil sinala outro factor fundamental que se repite entre as primeiras impresións: a fundamental implicación das familias.