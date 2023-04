O Concello de Zas informou que este sábado, día 15 de abril, entrará en funcionamento o novo ximnasio de Baio, un acto que estará aberto ao público en xeral. Segundo explican os responsables municipoais, mentras tanto sigue aberto o prazo de inscrición para o uso das instalacións que será gratuito, recordan, ata o 30 do mes de xuño. O ximnasio abrirá as súas portas o lunes 17 de abri. O horario de apertura e de luns a venres de 9.00 a 22.30 e os sábados de 10.00 aq 14.30 horas. Segundo indican, haberá un monitor que estará nas instalacións deportivas de lunes a venres, rn horario de 16.00 a 22.30 horas e os sábados de 10.00 a 14.30. Ubicado no pavillón da localidade de Baio o ximnasio esta equipado con dúas salas, unha de musculción e outra de cardio. Ambas ocupan un espacio total de 150 metros cadrados . Además nas instalacións están os vestuarios masculinos e femeninos. Desde o Concello se anima a veciñanza a participar no acto de apertura desta nova infraestructura deportiva para o municipio.