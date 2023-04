Con motivo da celebración o vindeiro domingo 23 do Día do Libro, dende este luns e o día 29 deste mes a biblioteca municipal de Ribeira acolle unha exposición de obras pertencentes a dezanove autores nos que este ano se celebra a efeméride do seu nacemento ou do seu falecemento.

Concretamente, os escritores homenaxeados son: C.S. Lewis, Bertolt Brecht, Azorín, Manuel Murguía, Vicente Aleixandre, Dan Simmons, J. R. R. Tolkien, Henning Mankel, Italo Calvino, Lewis Carroll, Pablo Neruda, Pearl S. Buck, Octavio Paz, James Ellroy, Federico García Lorca, Josep Vallverdú, Gloria Fuertes, Molière e Emily Brontë.