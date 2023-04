La villa de Noia levantará este viernes el telón de sus emblemáticas fiestas de San Marcos con un homenaje al mítico grupo local Los Tamara. Se trata de un musical de la orquesta La Ocaband, titulado Unha noite na eira do trigo (poema de Curros Enríquez musicado por la banda noiesa), que fusiona ficción, teatro y música. Será a las 19.00 en el Coliseo Noela y en él se repasarán temas de Los Tamara. La recaudación será para Manos Unidas.

El sábado 22 la Banda de Música de Noia ofrecerá a las 12.30 horas un concierto en la Praza da Constitución. Los más pequeños disfrutarán de hinchables en la Praza do Curro de cinco a siete de la tarde.

Por la noche, la música llegará a las 21.30 con el concierto de Marc Seguí en la Praza do Tapal, y continuará con la verbena de la orquesta Olympus a las 22.30 en la lameda y el concierto titulado La edad de oro de los años ochenta, que ofrecerán a las 23.30 en la Praza do Tapal Pablo Perea (del grupo La Trampa), Rafa Blas (ganador del concurso de televisión Operación Triunfo), Patricia Aguilar (concursante del programa Tu cara me suena) y Javián (concursante de Operación Triunfo).

El domingo 23 entre las 11.00 y las 14.00 horas tendrá lugar una foliada protagonizada por las formaciones Jaitas Blues, Cherumia, Falcoeira, Os Sentenarios, Pandereteiras do Liceo, Troula na Barquiña y Os Salgueiriños. La foliada continuará por la tarde, de cinco a ocho, con Os da boina, Nunca é tarde, Canlebó, O son do pote, Club Pensionistas de Noia, Son d’aquí, Asociación de Veciños de Barro y Os Salgueiriños.

A las 21.30, Leilía dará un concierto en la Praza do Tapal, y a las 22.00 la orquesta Marbella amenizará la verbena en la alameda.

El lunes 24 en la rúa do Curro se celebrará a las 21.00 horas el concierto de Embrio y Cherokee’s. La verbena correrá a cargo de la orquesta París de Noia en la alameda desde las 21.30. El martes día 25 se celebrará la tradicional Feira Cabalar e de Maquinaria Agrícola en San Lázaro. Al mediodía se oficiará en la iglesia de Santa Cristina de Barro la misa solemne con procesión. La verbena la amenizará la orquesta Los Satélites, a las 21.30 en la alameda.

Las fiestas de San Marcos continuarán el viernes 28 con el concierto Únicxs Noia, de la mano de Cadena Dial, a las 21.30 en la Praza do Tapal, con las actuaciones de Merche, Lorena Gómez, Nil Moliner, De Pol y Leo Rizzi. Se trata de un concierto a beneficio de Cáritas y Cruz Roja.

Y en la última jornada de los festejos, la del sábado 29, tendrá lugar a las 21.30 en la Praza do Tapal el concierto Estival Fest, con Momboi, The Rapants y Clarence Bekker.