Las empresas de turismo sostenible del área de Trece y Os Penedos de Pasarela y Traba han mostrado su rechazo al parque eólico de Pena dos Mouros y le piden a la Xunta de Galicia que no conceda la autorización ambiental para el proyecto. Los negocios de alojamiento recuerdan que “na zona estase a desenvolver unha oferta de máxima calidade que está a xerar moitos postos de traballo directos e indirectos e provoca un efecto multiplicador na súa contorna, contribuíndo deste xeito a fixar poboación”.

Las empresas entienden que el proyecto eólico Pena dos Mouros, que la multinacional EDP Renovables pretende desarrollar entre Laxe, Vimianzo y Camariñas, “supón un ataque frontal contra o sector turístico na área da paisaxe protexida dos Penedos de Pasarela e Traba, paraxe natural recoñecida pola súa morfoloxía e singularidade”.

Además, el sector recuerda que en su mayor parte el turismo nacional e internacional que visita Costa da Morte lo hace por su calidad paisajística y ambiental y que conceptos como el del turismo ornitológico o el astroturismo solo son posibles “se se mantén nun estado de conservación óptimo, algo que é claramente incompatible coa instalación de aeroxeradores de 200 metros de altura”.

Los empresarios sostienen que el parque eólico puede “afogar de maneira definitiva” el potencial de una comarca que empresa y Administración intentan potenciar. “Que sentido ten publicitar Costa da Morte en Fitur cando un proxecto enerxético destas características pode botar abaixo anos de traballo de promoción turística responsable?”, se pregunta el citado colectivo.

Además, aseguran que, para los que “de maneira incomprensible” defienden este tipo de proyectos, que afectan a una actividad esencial para el rural gallego, “cómpre facer memoria e lembrar que ata o último informe técnico do Banco de España, publicado no mes de xaneiro do presente ano, detalla, logo dunha investigacion e análise dos trece anos de datos, que os investimentos eólicos teñen efectos moi baixos e estatisticamente non significativos sobre o emprego local durante as fases de construción e mantemento, pois aínda que nestes proxectos traballan equipos multidisciplinares, fano dende a distancia”.

Por todos estos motivos, los empresarios de turismo de Costa da Morte aseguran que “sobran razóns para rexeitar a nivel ambiental e social o parque de Pena dos Mouros, porque os danos que pode ocasionar o proxecto superan en moito os beneficios, prexudicando sen remedio un espazo virxe en termos paisaxísticos e unha extensa área que atesoura unha das mellores biodiversidades de Europa”, explican.