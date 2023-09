O espazo colaborativo A Proa, no Milladoiro, acolleu a presentación da sexta edición do Premio Lingua e Empresa, que promove o uso da lingua de Castelao na actividade económica local. Inclúe dúas categorías, galardoadas con 3.000 e 1.500 euros, ademais dunha campaña de difusión en Ames Radio. Os interesados en sumarse poden enviar a ficha da web ata o 26 de outubro por email (a normalizacion@concellodeames.gal).

No acto estiveron presentes o alcalde de Ames e concelleiro de Normalización Lingüística, Blas García, acompañado de representantes de todas as asociacións de empresarios e comerciantes amesás, Hostalaría.gal, Xuntanza de Empresarios de Ames (XEA), a Asociación Viorneira, Palmira Bulebar e Asociación de Empresarios Novo Milladoiro e empresas locais. A iniciativa recoñecerá, por unha banda, as empresas que teñen un uso consolidado e estable do galego dende hai máis de dous anos e por outro as creadas nos últimos dous anos ou que incorporaran o galego nese período.