Durante la primera quincena del presente mes de octubre, un grupo de expertos del programa Vilas en Flor 2023 visitará los 39 ayuntamientos inscritos en esta edición para valorar el trabajo que han realizado en los pasados meses con el objetivo de mejorar la gestión de sus espacios verdes. Todos ellos aspiran a recibir los galardones denominados Flores de Honra (hasta un máximo de cinco) con los que también se reconocerán aspectos como la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

Xinzo de Limia, Ponteareas y O Rosal participan por primera vez en esta iniciativa impulsada en Galicia por la Fundación Juana de Vega junto con Asvinor (Asociación de Viveristas del Noroeste) y Agaexar (Asociación Galega de Empresas de Xardinería). Por provincias, en A Coruña hay 15 ayuntamientos adscritos; otros 15 en Pontevedra; 6 en Ourense y 3 en Lugo, con el denominador común de que todos ellos tienen menos de 40.000 habitantes.

Por lo que respecta al ámbito de Área de Santiago son ocho los concellos que forman parte de esta competición: Ponteceso, Coristanco, Carballo, A Laracha, Caldas de Reis, Cuntis, A Estrada y Lalín.

El equipo de expertos está formado por un total de catorce profesionales voluntarios, de Galicia y de Portugal, con una larga trayectoria en el ámbito del paisajismo, el viverismo, la biología o la formación agraria, y con un perfil diverso. El grupo está integrado por docentes universitarios, ingenieros técnicos agrícolas, ingenieros agrónomos, arquitectos o técnicos municipales de ayuntamientos de más de 40.000 habitantes que también quieren colaborar con Vilas en Flor. Repartidos en equipos, están realizando los recorridos por las 39 localidades acompañados de los responsables municipales.

Los tres aspectos contemplados en las bases y valorados son: el patrimonio vegetal y paisajístico; el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad; y el uso social y las sinergias con la actividad turística. La entrega de los galardones Vilas en Flor 2023 tendrá lugar en un acto público a finales del otoño.

En la pasada edición, las ocho localidades de Área que volverán a competir este año fueron galardonadas en este certamen: los concellos de Lalín, Caldas de Reis, Carballo y Ponteceso recibieron entonces tres Flores de Honra, mientras que los de A Laracha y Cuntis recibieron dos, y los de A Estrada y Coristanco, una.

Vilas en Flor sigue la estela de programas similares ya en funcionamiento en otros países, como Francia (Villes et Villages Fleuris), Italia (Comuni Fioriti), Reino Unido (Britain in Bloom), Irlanda (Tidy Towns) o Canadá (Communities in Bloom).