En las últimas semanas, la costa de O Barbanza, más concretamente en Portosín (Porto do Son), ha sido testigo de un fenómeno inquietante: la aparición de gaviotas y alcatraces (mascatos) enfermos que lamentablemente fallecen pocos días después. Ante esta situación, la Confraría local ha estado colaborando estrechamente con las autoridades, llevando un seguimiento de los casos y retirando los animales fallecidos siguiendo las indicaciones de las autoridades competentes.

Gaviotas con gripe aviar

Recientemente, la Consellería do Medio Rural ha comunicado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) la detección de cinco ejemplares de aves afectadas por gripe aviar. Estos casos han sido confirmados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid). Se trata de gaviotas patiamarillas, encontradas tanto en el Concello de Ribeira como en el de Porto do Son. Algunas de estas aves estaban muertas, mientras que otras mostraban síntomas clínicos. Todas las aves fueron trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Oleiros, donde se realizaron análisis en el laboratorio. Posteriormente, los cadáveres fueron eliminados conforme a la normativa vigente.

Con estos nuevos casos, suman ocho los focos notificados en Galicia este año, siendo siete de ellos gaviotas y uno de un ejemplar de palleira parasita.

Cómo actuar si encontramos un ave muerta

Es esencial destacar la importancia de actuar con precaución y responsabilidad si encontramos un ave u otro animal muerto. Es crucial recordar que no se deben tocar. Además, como recuerda o divulgador Rogelio Santos "aínda que as gaivotas son aves mariñas, nos portos e nas vilas mariñeiras tamén viven ou se acercan a elas gorrións, palomas, lavandeiras, e outras aves, compartindo espacio con gaivotas, e poden representar un perigo para as aves de corral se as temos soltas".

Abstenerse de tocar cualquier animal muerto o enfermo e informar inmediatamente a las autoridades locales es la recomendación principal. La colaboración ciudadana es crucial para controlar la propagación de enfermedades y proteger la fauna marina y aviar.