I andaina “Camiño ao respecto” en Trazo

No marco das actividades conmemorativas do 25 de novembro, Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero, o Concello de Trazo organiza a primeira edición da andaina solidaria “Camiño ao respecto”.

A iniciativa busca sensibilizar a comunidade sobre a importancia de erradicar a violencia de xénero e promover o respecto mutuo. A participación está aberta a calquera persoa que desexe sumarse, sen límite de idade, nun esforzo conxunto por construír unha sociedade máis igualitaria e xusta.

O roteiro, cunha extensión de 4 quilómetros, foi deseñada para ser accesible a todos as persoas, cun nivel de dificultade considerado baixo. O punto de encontro e finalización será no Concello de Trazo, no lugar de Viaño Pequeno, onde se espera a chegada dos participantes.

A I Andaina “Camiño ao respecto”, que terá lugar o 26 de novembro, é unha oportunidade para unir forzas e alzar a voz contra a violencia de xénero. A través deste evento, o Concello de Trazo busca fomentar a reflexión e concienciar a comunidade sobre a necesidade de construír relacións baseadas no respecto e a igualdade.

Para obter máis información e detalles sobre a andaina, pódese contactar con Cruz no número 607 430 006. O Concello de Trazo convida a toda a comunidade a sumarse a esta iniciativa en solidariedade coas vítimas e no compromiso de construír unha contorna onde reinen o respecto e a igualdade.