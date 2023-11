Moitos concellos do cinturón compostelán levan días acollendo actividades de concienciación na loita contra a violencia machista e na defensa das vítimas desta lacra. E, ao igual que ocurrirá este sábado cos actos centrais para conmemorar o Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, os mozos e mozas son os grandes protagonistas.

En Ribeira o alumnado de distintas escolas instalou nunha rede con dornas de papel en memoria de todas as víctimas do ano 2023.

Cabana de Bergantiños celebrou onte unha xornada reivindicativa baixo o título A visibilidade da muller: as mulleres da nosa vida, que deu comezo co espectáculo de danza Miña xoia, por conta de Clara Ferrao. A continuación, o grupo cabanés Son de Cabana interpretou unha peza para lembrar a todas as devanceiras que deixaron pegadas. A poetisa Matilde Vilariño recitou a súa composición No día da muller e o alumnado da escola municipal de teatro interpretou unha obra reivindicativa a prol da igualdade. As intervencións orais e musicais de Icía do Manso e Irma Macías, a interpretación poética de Rosalía Fernández Rial e a actuación musical da asociación Íntegro pecharon a xornada.

En Boqueixón 264 nenos e nenas de todas as idades do CPI Antonio Orza Couto participaron nunha andaina. En Lousame tivo lugar unha masiva concentración na Praza Teodomiro Hidalgo na que participaron alumnos e alumnas do CPI Cernadas de Castro, integrantes dos Obradoiros da Memoria, membros da asociación A Misela, traballadores municipais e representantes dos distintos partidos políticos. A rapazada do CPI Cernadas de Castro procedeu a dar lectura a algúns escritos e lendas sobre a violencia contra a muller baixo o lema Voces de Lousame contra a violencia de xénero.

Na Pobra os escolares enumeraron actitudes e conceptos para, entre todos, distinguir se eran positivos e debían persistir ou, pola contra, negativos e tiralos no lixo. Tamén houbo oco para a música cun tema que versa sobre a igualdade, composto e cantado polo propio estudantado. E xa con paraugas na man co lema Desmárcate! a marea morada formou o símbolo da muller.

En Silleda o Concello entregoulle aos centros educativos lotes de libros que afrontan a problemática da desigualdade por razón de sexo e a violencia machista. En Valga, o alcalde, José María Bello Maneiro, encabezou un acto con traballadores municipais, persoal do Centro de Información á Muller e usuarios do CODI, que repartiron entre os participantes lazos violetas e xabóns conmemorativos do 25-N que eles fixeron na actividade Creando igualdade.

En Brión celebrouse a tradicional concentración e lectura do manifesto institucional, e tivo lugar tamén unha performance do grupo de teatro do IES de Brión, Teatro das Maniotas, cos rapaces e rapazas vestidos totalmente de negro. En Frades repartíronse camisetas co debuxo e a lenda As mulleres poden! entre todos os nenos e nenas do CPI de Ponte Carreira, mentres que o alumnado de Infantil e Primaria gozou do espectáculo Pola igualdade dende a maxia, da maga Leo Leíño. En Padrón inaugurouse o monumento de homenaxe ás vítimas na Praza da Igualdade.

Por outra banda, en Teo terá lugar este sábado, no auditorio Constante Liste, a representación en linguaxe de signos da canción Morada de bágoas, interpretada polo grupo Música en mis manos, rematando os actos coa obra teatral de balde Cinco minutos sen respirar, de Gustavo Ott.

En Zas, a compañía de teatro AAntena representará ás 20.30 horas, no auditorio de Baio, a obra de teatro Golpes, na que se tratan os diferentes tipos de violencia machista.

En Rianxo, usuarios do grupo de teatro da asociación de persoas con diversidade funcional Ambar porán en escena no auditorio ás 19.30 horas a obra As paisaxes de Camille.