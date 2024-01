Cientos de personas acudieron a la llamada de los Reyes Magos el pasado viernes. A pesar de la amenaza de lluvia que no se cumplió en todas las localidades, cientos de niños, y no tan niños, acudieron a recoger los caramelos que volaban de las carrozas. Además, alguno aprovechó para hacer hincapié en algunos regalos de su lista, para que no hubiese confusiones en la mañana del 6 de enero. Las propuestas de las localidades de Área fueron variopintas, trasladando a Sus Majestades por tierra y mar.

En A Pobra do Caramiñal los Magos de Oriente pasaron casi el día entero visitando el municipio. Primero por las parroquias del concello y por la tarde con la cabalgata que recorrió las calles del municipio. Todo fue retransmitido por la página oficial de Facebook. En O Pino y Rois también visitaron a los más pequeños de cada parroquia, una tarea ardua que comenzó por la mañana y se extendió hasta la tarde. En el Concello de Cabana el despliegue para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar duró hasta este sábado. La localidad de Bergantiños dividió la visita entre el 5 y 6 de enero para abarcar todas las parroquias, con su respectiva parada en el pabellón municipal el viernes por la tarde. En A Baña contaron con transporte oficial, un autobús que los trasladó directamente a la recepción real. Los Magos causaron sensación en Negreira con más de 1.000 asistentes. Además, recompensaron a todos los niños con un regalo. Los fuegos artificiales llenaron el cielo de Laxe, mientras recibían a Sus Majestades y los niños se deleitaban mojando el roscón en un vaso de chocolate caliente. Los de Oriente tampoco faltaron a su cita en Val do Dubra, donde recorrieron sus calles con una vistosa cabalgata.