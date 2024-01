Un hombre acusado de un intento de homicidio en Outes (A Coruña) al atropellar a otro varón ha asegurado este martes que solo quiso "darle un susto" sin "hacerle ningún daño" porque siempre se metía con él "incluso" con una "agresión sexual".

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha acogido el juicio contra un acusado de intento de homicidio para el que la Fiscalía pide 9 años de prisión, que sube a 11 la acusación particular al entender que fue un intento de asesinato, mientras que la defensa reclama la libre absolución al considerar que no era consciente de sus actos por cuestiones psiquiátricas.

Los hechos ocurrieron el 4 de julio de 2022 en la carretera de la playa de Broña, en Outes, cuando el procesado circulaba por una vía próxima al bar de la víctima, a la que dice que no vio.

"No me acuerdo de nada, estaba sin medicación ese día porque me la sacó el psiquiatra. Yo nunca atropellaría a nadie, yo al accidentado solo le quise dar un susto, no quise atropellarlo para nada, no quería hacerle ningún daño", ha manifestado.

Los motivos para este "susto" están vinculados con una enemistad entre ambos, que ha dicho que incluso acabaron en una agresión sexual con penetración.

"Se metía siempre conmigo, toda la vida patadas en el culo, bofetadas e incluso agresión sexual. Lo había denunciado hacía ocho años porque me amenazó con quemarme la casa, que me anduviese con mucho cuidado", ha continuado.

El hombre atropellado, en cambio, ha mantenido que ya lo había amenazado de muerte, junto a toda su familia, y ese mismo día se lo repitió.

"Dijo que si no me había roto la cabeza, me la rompería después", ha asegurado tras relatar que hacía años que no se hablaban.

Un testigo que estaba de vacaciones ha explicado que tuvo que ser intencionado porque "es dirección contraria y todo el mundo va por el centro para tener visibilidad, además que no puedes circular por donde iba el peatón porque hay cubos de basura" y, aparte, se fugó a gran velocidad, si bien posteriormente volvió.

Otro testigo, vecino de la zona y que conocía a ambos, ha afirmado que había amenazas previas del acusado, si bien también ha reconocido que escuchó que la víctima lo había despreciado públicamente tiempo atrás.

"Me dijo que cualquier día le pasaba con el coche por encima, pero no solo a él, a algún vecino más, me lo dijo dos o tres veces por lo menos", ha concluido.