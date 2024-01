O Concello larachés puxo en marcha as obras de humanización da rúa José Manuel Ferreira Penedo, no núcleo urbano da Laracha. Ao tratarse dunha rúa eminentemente residencial, priorizarase aos peóns sobre o tránsito rodado. Para iso contémplase a ampliación das beirarrúas a ambos os dous lados da calzada, o aumento da seguridade viaria co marcado de pasos para peóns (un deles, elevado) e o establecemento do sentido único da circulación, o que permitirá habilitar máis aparcamentos (con prazas sinalizadas para vehículos de persoas con mobilidade reducida) e crear áreas de descanso con mobiliario urbano.

Esta intervención deseñada polo Concello dará continuidade a outros proxectos de similares características realizados en varias rúas da capital municipal próximas á que será obxecto desta intervención, tales como Epifanio Campo, Silverio Moreda, David Mallo, A Coruña, Lugo, Pontevedra e Suíza, entre outras. O proxecto está valorado en 100.000 € e é cofinanciado entre o Concello e a Deputación da Coruña.