O Club de Lectura da biblioteca Rego da Balsa de Carballo xa está en marcha de novo, este ano dirixido pola xornalista e escritora malpicá Marta Villar, gañadora do Premio Tiflos de Xornalismo en 2020, finalista no XLI Premio de Xornalismo Julio Camba Afundación, dos certames de microrrelatos da Real Academia Galega e PuntoGal de 2021 e 2022, e no Premio de Poesía Gloria Fuertes de La Rinconada (Sevilla) de 2021. En 2023 publicou Non temerás os coches amarelos, a súa primeira novela. Agora, os membros do club meteranse de cheo en Golpes de luz, de Ledicia Costas. Os participantes reúnense os luns, cada 15 días, de 18.00 a 19.30 horas. Este mes estrearase o Club de Lectura da biblioteca da rúa San Xoán, coas particularidades de que as reunións celebraranse un venres ao mes e de que se centrará na literatura en galego, coa colaboración do Servizo de Normalización Lingüística e de Belén Edreira, libreira e blogueira, que será a directora. Para anotarse pódese enviar un email a bibliotecacarballo@carballo.gal.