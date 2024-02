El Concello da Baña celebrará la edición número 20 de su Festa da Filloa da Pedra el próximo 17 de marzo. Pero lo hará sin contar con la colaboración de los miembros ni las piedras de la Asociación da Filloa da Pedra da Baña; en una versión reducida de un día; y con cursos previos para los encargados de preparar el plato en la veintena de losas que se verán obligados a comprar desde la administración local.

La noticia era confirmada por la concejala de Cultura Mónica González, que se ha negado a valorar los motivos de la entidad barcalesa que, con el apoyo tradicional de la Axencia de Desenvolvemento Local, corría con la organización. "Declinaron organizar e colaborar, negándose a ceder ou alugar as pedras", apuntaba la concejala, sin aportar más datos.

A su vez, desde la asociación de filloeiras su directiva niega que hubiera negociaciones previas ni propuestas por parte del Ayuntamiento de A Baña, y hacen hincapié en que no se cumplió el convenio previo de la edición 2023 en el que se establecen las obligaciones de cada colaborador, "posto que aínda non pagou a súa parte dos gastos derivados do evento". Al respecto, Mónica González apuntaba que la entidad no accederá a la subvención nominativa de 12.000 euros prevista para este año "porque loxicamente, non van poder xustificar que realizaron a festa".