A Baña, un municipio que ronda los 3.300 habitantes y conforma la comarca de Barcala con Negreira, vive en las últimas horas un auténtico seísmo culinario, tras confirmarse que la edición número 20 de la Festa da Filloa da Pedra se celebrará sin las componentes –la inmensa mayoría son mujeres– de la Asociación da Filloa da Pedra da Baña... ni sus preciadas piedras. La exaltación llegará el domingo 17 de marzo, y será la administración local la que forme a los cocineros y adquiera las losas para un evento que suele multiplicar la población municipal.

Así lo confirmaba la concejala de Cultura, y socia del gobierno socialista por el BNG, Mónica González: “A organización será municipal, porque aínda que antes corría a cargo da asociación, declinaron tanto organizar o evento como colaborar ou ceder as pedras para preparar as filloas”. Más allá de estas precisiones, la edila se negó a entrar en las motivaciones del colectivo filloeiro ni a valorarlas. Pero no así la directiva de la Asociación Filloa da Pedra.

De tal forma, sus responsables aludían a que “no pasado ano 2023, a festa foi realizada conxuntamente pola asociación e o Concello da Baña como de costume. Non obstante, o Concello está incumprindo ese convenio, posto que aínda non pagou a súa parte dos gastos derivados do evento. Desde a asociación considérase que isto repercute de forma negativa na imaxe da festa, da asociación e mesmo do Concello”. Por este motivo, adoptaron por unanimidad la decisión de “manterse ao marxe do evento”. Al hilo, el Ayuntamiento únicamente aclara que la entidad sectorial no podrá optar ni recibir la subvención nominativa del presente año 2024 “porque non poderán xustificar a celebración, ao negarse a colaborar”, zanjaban.

Hay que destacar que, hasta la fecha, la fórmula para financiar la fiesta era la del convenio de colaboración, con un anexo en el que se incluían los gastos. Y, en concreto, la administración local asumía la contratación y gastos de la orquesta, más los de promoción y publicidad. Esta circunstancia fue puesta de manifiesto por las propias filloeiras bañesas, que recuerdan que la colaboración con el Ayuntamiento para realizar esta exaltación como “unha actividade conxunta” comenzaba en 2007, cuando se constituyó el colectivo gastronómico. Desde entonces, y siempre según las palabras de sus responsables, “ambas entidades acordaban mediante un convenio de colaboración as obrigas de cada un”, un documento en el que “estaban recollidos os gastos dos que se facía cargo cada implicado”.

SIN REUNIÓN. Sin embargo, este año, y a fecha de hoy, “non houbo ningunha reunión, nin negociación nin proposta por parte do Concello da Baña para a realización da festa. A este respecto que quede claro que a asociación non solicitou ningún tipo axuda nin subvención para a realización de ningún evento”, ha querido precisar la directiva que encabeza esta entidad.

La concejala Mónica González, por su parte, adelantaba la fórmula que quieren aplicar para salir airosos en esta edición: “Imos mercar 20 pedras –y les van a prestar cuatro más–, que pasarán a ser municipais e poderá usar quen as precise, previa aprobación dunhas bases” para su cesión. En cuanto a quiénes serán los encargados de preparar estas filloas, echarán mano “de voluntarios e veciños, que van manexar as pedras despois de recibir uns cursos formativos para aprender a facelo”. Además, apunta que la militancia del Bloque Nacionalista Galego “tamén se vai mover e participar” en la próxima edición, que llegará unos días antes de la próximo primavera. “Non imos permitir que deapareza algo tan noso”, concluía González.

Eso sí, la XX Festa da Filloa da Pedra se reducirá a una sola jornada, con menos losas en funcionamiento y sin actuación orquestal para cerrar. “Vai haber cocido e pulpeira, e tamén actuacións, folclóricas e de charangas”, terminaba la concejala González, no sin antes traslar que “o vindeiro ano farase na capital municipal, en lugar de no pavillón, e compraremos máis pedras para contar con máis capacidade”,

Esta celebración constituye uno de los revulsivos económicos y de afluencia más destacados en todo el Val de Barcala, y en la edición 2009 se llegó a estimar que unas 15.000 personas pasaron durante las jornadas en las que se puso en marcha (en ocasiones dos, con actividades gastronómicas paralelas). Y las previsiones para este año tampoco pintaban mal, ya que algunas fuentes destacaban que en 2023 se lograron superar las cifras precedentes, esperando reproducir los resultados en 2024.

Sin embargo, los más veteranos que toman parte en la exaltación (la única en su género de Galicia) tienen grabadas varias fechas más, “como a segunda edición, no 2005, cando acudiu moitísima xente”, o la 2022, postpandemia. También echan la vista atrás, y rememoran como el primer año no había piedras, y tuvieron que pedir cuatro prestadas en vecinos de Lestedo (y otra persona les dejó dos más.) “Solicitamos á xente que as fixera na casa para axudar, e xa na primeira edición superamos as 5.000 unidades”. En la segunda también tuvieron que pedirlas prestadas, momento en el que tomaron constancia de la necesidad de poner en marcha una asociación.

En la actualidad cuentan con 40 losas, y algún año llegaron a alcanzar el medio centenar gracias a los colaboradores. Además, presidentes de la Xunta, conselleiros y chefs de prestigio como los hermanos Torres o Martín Berasategui llegaron a probarlas, aplaudiendo en todos los casos su calidad. Por cada diez litros de agua, elemento fundamental para el amoado (que se completa con harina de trigo, huevos y sal) se pueden elaborar hasta 60 filloas de 45 por 45 centímetros, la medida más o menos oficial en A Baña. “E nalgún ano fixéronse más de 18.000 pezas”, acaban.