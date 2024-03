Villares reclama que se axilice o proxecto estratéxico para a cadea mar-industria

O conselleiro do Mar en funcións, Alfonso Villares, reclama ao Goberno central que axilice a activación do proxecto estratéxico para a recuperación e transformación económica (Perte) da cadea mar-industria, co fin de que o sector poida investir na modernización que lle permita gañar competitividade.

O responsable autonómico, acompañado polo alcalde de Porto do Son, Luis Oujo, e o presidente da Federación Galega de Confrarías, José Antonio Pérez Sieira, reiterou a súa demanda durante a visita ás instalacións da empresa Portosin Fiss, dende onde demandou tamén que esta liña de axudas europeas teña unha dotación económica suficiente para alcanzar os seus obxectivos.

Así, Villares criticou a proposta de “mini” Perte anunciado polo ministro de Industria e Turismo, Jordi Hereu, dotado con 50 millóns de euros dos cales 40 serían en subvencións e os 10 restantes a préstamos. Unhas cantidades que cualificou de “insuficientes” tendo en conta a relevancia económica da cadea mar-industria galega, que factura 9.000 millóns de euros anuais e emprega 50.000 persoas. Subliñou ademais o seu marcado carácter exportador, xa que segundo as previsións no 2023 superouse a cifra récord de 2.700 millóns de euros alcanzados no 2022.

Reclama ademais que as institucións europeas e nacionais permitan incrementar as capacidades de pesca da frota galega e afondar nas campañas de promoción dos produtos pesqueiros.

Asemade, o conselleiro puxo en valor a contribución de empresas como Portosin Fiss, e o traballo das 50 persoas empregadas nesta factoría, ao liderado do sector pesqueiro galego a nivel internacional, referente en boas prácticas medioambientais, e innovación tecnolóxica. Un bo facer dixo, “que se ve reflectido na súa traxectoria de éxito respectando no procesado a excelente calidade da materia prima para que chegue ao cliente nas mellores condicións posibles”.

Alfonso Villares coñeceu da man dos responsables da empresa as modernas instalacións coas que conta a compañía en Porto do Son, que se suman ás que dispón en Boiro, nas que ofrece un servizo de almacenamento frigorífico previo a súa distribución no que se mantén un escrupuloso control da cadea de frío.

No 2023 Portosín Fiss puxo en marcha melloras dirixidas a introducir as últimas tecnoloxías para afondar na sustentabilidade medioambiental da actividade. Na actualidade ten unha capacidade de almacenamento de 2.000 toneladas de produto, así como para mercadoría en depósito aduaneiro.