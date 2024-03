A confraría de Porto do Son amplía equipamentos cunha nova fábrica de xeo e carretillas elevadoras

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, supervisou este luns a nova fábrica de xeo que dará servizo á confraría de Porto do Son, e permitirá garantir a conservación das propiedades e condicións hixiénico-sanitarias, e da calidade das capturas permitindo incrementar o control de rastrexabilidade dos produtos pesqueiros desembarcados neste porto. Na nova instalación, financiada pola Xunta co apoio de fondos do FEMP, investíronse 410.000 euros.

Ademais, o pósito dispón de dúas novas carretillas elevadoras semicabinadas, unha eléctrica e dous transpalets galvanizados. Uns equipamentos que supuxeron un desembolso de case 97.000 euros.

Villares subliñou que con estes investimentos, a Xunta pretende “afondar na modernización das infraestruturas portuarias mellorando a súa dotación de equipos e de servizos procurando á vez acadar unha maior eficiencia enerxética e a protección ao medio ambiente”. Aproveitou tamén a súa visita para avaliar co patrón maior, Emilio Queiruga, as novas necesidades do sector.