¿Carabelas portuguesas en Carnota a las puertas de la Semana Santa?

Su nombre científico es Physalia physalis, pero también se le conoce como carabela portuguesa, fragata portuguesa o falsa medusa. El verano pasado se registró en la costa española una mayor concentración de medusas y organismos similares debido, según los expertos, a los efectos de la contaminación, las consecuencias del cambio climático (que se traduce en un incremento en la temperatura del agua) y la reducción de los depredadores de dicha especie.

Su hábitat principal son las aguas templadas del Atlántico (de ahí su nombre de portuguesa), aunque puede encontrarse ocasionalmente en otras latitudes más septentrionales, y es habitual que algunos ejemplares atraviesen el estrecho de Gibraltar empujados por los vientos y lleguen hasta el mar de Alborán.

Este fin de semana, los carnotanos contemplaron con asombro cómo una gran cantidad de medusas poblaban la playa de Lira. Y, ante la pregunta del millón, los expertos tienen sus dudas. ¿Estamos ante una invasión de las temidas cabarelas portuguesas en la costa gallega y a las puertas de la Semana Santa?

Varias personas fotografiaron las especies aparecidas en Lira este fin de semana / Ana Moreiras

Uno de los biólogos consultados por este diario, Manoel Santos, señala que “a verdade é que afirmalo 100% en base ás fotos é difícil” y que, si bien por el color “podería ser”, pues “unha das súas características é a cor violácea”, los ejemplares que pudo ver entre las imagenes aportadas por este diario “están moi deteriorados e non se distingue ben”.

Por su parte, Paco Bañobre, coordinador de Proxecto Ríos y educador ambiental del colectivo ecologista Adega, señala que los ejemplares de mayor tamaño de las imágenes disponibles "son algún tipo de medusa; non sabería dicir cal. As partes negras é un cnidario chamado Velella velella, moi común. Debe haber tantas polo forte vento que fixo estes días pasados na Costa da Morte, que as arrastrou á costa".

Los expertos no se atraven a certificar que las medudas aparecidas en Lira sean carabelas portuguesas / Ana Moreiras

Tampoco otros biólogos consultados por este diario se atreven a constatar que se trata de carabelas portuguesas. Pero lo cierto es que quienes estos días visitan las playas carnotanas extreman el cuidado al pisar la arena. Y es que su picadura es peligrosa y muy dolorosa. En el ser humano, el veneno de la carabela portuguesa tiene consecuencias neurotóxicas, citotóxicas y cardiotóxicas, produciendo un dolor muy intenso, e incluso se han registrado casos de muerte. Aunque su apariencia es similar a la de una medusa, no lo es.

Imagen tomada en la playa de Lira / Ana Moreiras

Su mecanismo de defensa se activa cuando se siente amenazada, liberando un veneno paralizante a través de sus tentáculos.

SÍNTOMAS DE LA PICADURA. Los síntomas de la picadura de una carabela portuguesa son de cuatro tipos: los efectos en la piel (erupciones, edema, eritema y urticaria); los gastrointestinales (dolor abdominal, náuseas y vómitos); los asociados al sistema neuromuscular (calambres, espasmos y ataxia); y efectos cardiorrespiratorios (disnea, broncoespasmos y arritmias).

El pasado mes de agosto se produjeron avistamientos de varios ejemplares de carabela portuguesa en playas de Malpica y Carballo, entre otros arenales gallegos.