¿Qué son los organismos de color azul intenso que han aparecido en las playas de Carnota?

Un fenómeno natural ha sorprendido a los habitantes y turistas que frecuentan las playas de Carnota, en plena Costa da Morte. En los últimos días, esta zona del litoral de Galicia ha sido testigo de la llegada masiva de una especie marina singularmente hermosa y misteriosa: la Velella velella, también conocida como "vela de mar" o "vela púrpura".

Una colonia de pólipos

Estos organismos, catalogados como hidrozoos, se distinguen por su inconfundible color azul profundo y su estructura única en forma de vela, que les permite desplazarse sobre la superficie del océano, impulsados por los vientos marinos.

Aunque a primera vista podrían ser confundidos con medusas, en realidad son colonias de pólipos especializados que se agrupan formando una especie de balsa flotante, dotada de una vela triangular o semicircular que les permite navegar con gracia por mares templados y tropicales.

Aunque aparentemente puedan parecer medusas, se trata de una colonia de pequeños animales llamados hidrozoos que flota en la superficie del agua / A.M.

Con una longitud que oscila entre los 8 y 10 centímetros, estas criaturas se alimentan principalmente de zooplancton, que capturan hábilmente con sus tentáculos urticantes. Aunque poseen esta defensa natural, las picaduras de Velella velella no representan un riesgo significativo para los seres humanos, ya que sus nematocistos no pueden penetrar la piel. No obstante, es recomendable evitar el contacto con los ojos o heridas abiertas para evitar posibles molestias.

La presencia de estas colonias de Velellas en las playas de Carnota es un fenómeno poco frecuente y, según expertos consultados, su aparición masiva en los arenales se debe a las fuertes mareas en la Costa da Morte al paso de los últimos temporales que azotaron Galicia.

Cada año, durante la primavera, se registra un varamiento masivo de estas criaturas a lo largo de la costa oeste de América del Norte, desde la Columbia Británica hasta California. Su dependencia del viento para moverse por los mares las convierte en viajeras nómadas, sujetas a las corrientes marinas y a los caprichos del clima.