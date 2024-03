As ricas filloas á pedra da Baña mobilizaron dez mil persoas

A Festa da Filloa da Pedra da Baña volveu ser un éxito na súa vinte edición, a primeira na que o Concello se fixo coas rendas da organización e puxo en funcionamento no pavillón de San Vicenzo un total de vinte pedras de propiedade municipal.

Unhas filloeiras que traballaron a pleno rendemento todo o día. Ao longo de toda a xornada repartíronse máis de 6.000 filloas, e dende a organización cifran en 10.000 as persoas que visitaron A Baña este domingo.

A festa, con vocación dinámica e participativa, tivo como pregoeira á zoqueira Elena Ferro, quen pediu ás novas xeracións que miren por conservar esta tradición, que é “parte da nosa cultura”. Ademais de dirixirse aos asistentes, Ferro animouse tamén a facer filloas e levou para a súa casa unha pedra, obsequio do Concello da Baña, para seguir desfrutando deste manxar. Acompañárona no acto o alcalde, José Antonio Pereira, e a tenente de alcalde, Mónica González.

A pregoeira, Elena Ferro, á esquerda, elaborando filloas na festa da Baña / Concello da Baña

Os actos festivos comezaron ás 9.30 horas coa apertura dun mercado de artesanía. Máis de trinta expositores ofreceron todo tipo de produtos nunha carpa situada a carón do polideportivo. Tamén a esa hora comezaron a funcionar as pedras para atender as demandas do público durante todo o día. Nesta ocasión as prezadas filloas servíronse a un euro a unidade e cun límite de cinco por persoa. Os que o desexaron acompañaron o manxar bañense con racións de chourizo e orellas. Asemade, a cita contou cunha polbeira para os que optaron por gozar dun xantar en familia.

Música e artesanía

Para complementar a degustación, o Concello da Baña programou actividades de diversa índole, co fin de entreter os asistentes de todas as idades durante a longa xornada. Así, e tanto pola mañá como pola tarde, o público puido desfrutar de demostracións en vivo de oficios tradicionais a cargo de artesáns que traballan a forxa e o torno de ballesta, ademais de tallar madeira ou facer sancosmeiros.

Unha das colaboradoras amosando unha das filloas servidas na festa da Baña / Concello da Baña

Entre as actuacións musicais, destacaron as propostas da Escola de Música Tradicional da Baña e de agrupacións da contorna. Gaiteiros e pandeireteiras interpretaron os primeiros sons tradicionais e amenizaron tamén a tarde xunto á agrupación coral CantoenCanto. Estiveron apoiados na por charangas ben coñecidas polos seus animados espectáculos de rúa, como os dos Celtas, que conta con integrantes da Baña; dos Tabernícolas de Leiradal e dos nicrarienses que forman a Mekanica Rolling Band.

Unha das novidades con respecto a edicións anteriores foi a actuación ao mediodía do grupo Río de Anxo polas rúas de San Vicenzo, levando a Festa da Filloa máis alá da contorna do pavillón coa idea de animar a veciñanza e a clientela dos locais de hostalería da capital da Baña. O público miúdo tamén tivo un espazo infantil de seu na Festa da Filloa da Pedra, e pola tarde as familias ao completo poideron gozar do espectáculo de Cé Orquestra Pantasma e tamén de xogos populares.

Tres áreas de estacionamento

Co fin de facilitar o acceso e o desfrute da festa, O Concello da Baña habilitou tres áreas de estacionamento. Unha, detrás da escola de música Emilio Andújar; outra, fronte á nave municipal; e unha terceira, ao lado do río, o que favoreceu a mobilidade dos asistentes.