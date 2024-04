Augas de Ames arranca con el objetivo de extender la traída a O Milladoiro y al rural

La Entidade Pública Empresarial Augas de Ames, la EPEL, comenzó a operar esta semana en la capital maiana tras subrogar a los 17 trabajadores de Espina y Delfín, tomando su relevo. Y lo hace, además, con dos metas a completar a medio plazo, y que no son otras que llevar la traída a todo el rural, por unos 3 millones de euros, y dotar a Milladoiro con abastecimiento propio desde la potabilizadora del Tambre (1,5 millones de euros), por lo que se podrá dejar de comprar el líquido a Santiago.

De esta forma, el regidor divulgaba la imagen corporativa de la nueva entidad, anunciando que en los próximos días una comisión de expertos, con personal de otros municipios (como el de Emalcsa) propondrá su primer gerente, tras recibir ya catorce solicitudes. Precisamente, hay que recordar que esta fórmula de gestión pública está inspirada en la del Concello da Coruña, aunque Teo ha optado por administrar el servicio de forma directa, mientras que el Ayuntamiento de Ferrol cuenta con un 51% de participación en Emafesa, y en Arteixo se creó Sumarte.

“Foi un traballo que levou emoito tempo e conversas para poder levar adiante este compromiso electoral, xa dende 2015”, apuntaba el regidor, Blas García. En cuanto a la logística, se emplearán los mismos locales que regentaba Espina y Delfín, uno alquilado en la rúa Agrelo de Bertamiráns y el municipal, en la rúa Viorneira de Milladoiro. Asimismo, la nave de Bugallido se pondrá también a su servicio, pero de forma provisional hasta contar con un espacio logístico propio. El presupuesto previsto para la EPEL durante este ejercicio asciende a 1.388.050 euros.

Objetivo principal

En cuanto a la meta estrella de completar el abastecimiento, el alcalde Blas García recordó que “o noso principal obxectivo é levar a auga aos núcleos do rural onde non dispoñen deste servizo”, pero también a Milladoiro “e maila súa contorna”, lamentando que “cando se deseñou a ETAP de Lens –la potabilizadora que comparte con el Concello de Brión– non se fixo coa posibilidade de levar auga ata esta localidade”.

En concreto, durante este mandato el objetivo pasa por acometer los proyectos y cálculos económicos necesarios para poder canalizar el líquido. Y se hará a partir de “uns estudios feitos ao final do mandato pasado nos que se indica que levar a auga ao rural ten un custe de algo máis de tres millóns de euros, e levar a auga ao Milladoiro custa arredor dun millón e medio de euros. Polo tanto o obxectivo deste mandato é iniciar os traballos para facer isto posible”.

En su comparecencia y puesta de largo de la entidad pública empresarial que vela por el ciclo del agua también se trató la mejora del alcantarillado, aportando el mandatario que “ todas as parroquias dispoñen de rede de saneamento e nalgunhas vaise ampliar ou mellorar como é o caso de Loureiros ou en Lens, que se vai facer un forte investimento de máis de 800.000 euros”.

Junto a García estuvieron el edil de Obras e Servizos Básicos, Gustavo Nieto; el técnico municipal del Ciclo Integral da Auga, Esteban de la Fuente, y el diseñador de la imagen corporativa, Ramón Cordido, de la empresa La Rayuela. Precisamente, y al respecto del logotipo, su creador destaca que se trata de “unha imaxe sinxela e sobria na que se mantén a cor verde, que é a cor da imaxe corporativa do Concello de Ames”. Además, la protagonista de la marca visible va a ser una A –de agua–, que simula una gota. Será rotulada tanto en los vehículos como en los uniformes del personal, y también servirá para marcar las cintas de baliza y otros elementos similares. Asimismo, se trasladará a la pagina web –ya existe nuevo sitio, www.augasdeames.gal–, oficinas y a los espacios donde esté EPEL

Críticas de Espazo Común

Por su parte, desde la oposición, Ames Espazo Común planteaba que la entidad arranca “sin cumplir requisitos nin obxectivos”, mencionando que no existe aún “xerencia, nin xefatura de persoal e cun consello de administración incompleto, xa que aínda falta a incorporación da representación do persoal”.

