El alcalde de Ames da por segura la humanización de Milladoiro pese al contencioso y falta de presupuestos

El regidor de Ames, el socialista Blas García, asegura que la humanización de Milladoiro se podrá llevar a buen puerto pese a la ausencia de Presupuestos del Estado este año y al contencioso interpuesto por la Xunta. Además, afirma que la administración local se personará en las próximas semanas en el proceso abierto por el Gobierno gallego, apuntaba a este diario. La noticia llega tras publicarse en la plataforma de contratación estatal la adjudicación definitiva de las obras, por 4.397.960 € y a favor de Unión Temporal de Empresas de Extraco y Prace, Servicios y Obras.

Así lo trasladaba la Subdelegación del Gobierno , notificando la publicación de la reforma, “o que pon de manifesto que a obra segue adiante e vaise materializar” para “cambiar o Milladoiro que coñecemos por outro más humanizado, sostible e vivible”, y que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma) “segue traballando contra os impedimentos da Xunta”, según García.

En concreto, el mandatario local recuerda que, por un lado, “a falta de Presupostos do Estado non afecta a humanización, porque son fondos europeos, do Plan de Resilencia”. Y, por otro, que el contencioso que plantea el Ejecutivo autonómico “é por un requerimento á Xunta e falta de informes”, motivos ambos que a su juicio no influyen sobre el pistoletazo de salida. “A humanización é imparable e vai significar algo moi positivo para Milladoiro e a saúde dos veciños que residen na avenida Rosalía de Castro, por onde pasan 25.000 vehículos ao día”.

Características del proyecto

En cuanto a las características de la actuación, el Mitma apunta que se eliminará un carril por cada sentido de circulación, y que tendrán una anchura de 3,5 metros. También se construirá una mediana ajardinada de 3,3 metros entre las rúa Do Rego y la rúa Cartas, y de 2 metros de ancho en el resto de la travesía. Asimismo, se va a ejecutar un carril bici de doble sentido de circulación y con una anchura de 2,50 m, dispuesto junto a las aceras y a 0,50 y 0,80 metros de distancia con respecto a la calzada principal.

La intervención incluye elementos separadores de carril en caucho con bandas reflectantes, que además ejercerán la función de protección de los ciclistas, así como la ampliación de la sección útil de las aceras, previa demolición de las actuales, para permitir la recuperación de espacio para el peatón, adaptándose al terreno disponible y conformando un itinerario peatonal accesible, donde la sección útil de las aceras no sea inferior a cuatro metros.

Por otro lado, está prevista la ejecución de una glorieta en la intersección de la rúa Figueiras y la rúa Cruxa, y de una calzada anular giratoria en la intersección con la rúa Castelao y la rúa Magdalena, de cara a permitir el giro a izquierdas del bus.

Árboles y cambios de sentido

Para concluir, se implantará arbolado a lo largo de toda la travesía; ejecutarán una reordenación de cruces y accesos; dispondrán cambios de sentido, inexistentes en la actualidad en Rosalía de Castro; y se va a mejorar la comunicación entre ambos márgenes, una de las principales metas del proyecto. Y todo ello sin obviar la instalación de pasos de peatones en la travesía con semáforos con pulsador y la demolición de la pasarela peatonal sobre la N-550, ubicada en el punto kilométrico 67+160, de titularidad del Ministerio, pero que no se adecúa a la actual normativa.

Mejora de marquesinas en la comarca

Las obras de mejora de la accesibilidad y seguridad de 63 paradas de bus en carreteras autonómicas en la zona sur de Santiago que está desarrollando la Xunta –con una inversión de 1,8 millones de euros– alcanzaron ya el 25% de ejecución.

El director de la Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez, junto con la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo, supervisó este viernes estos trabajos en marcha en dos paradas ubicadas en el núcleo de Cacheiras, en Teo, municipio en el que se está actuando en un total de 35 marquesinas y espacios, con la mira puesta en finalizar en mayo.

En la actualidad están en ejecución intervenciones en zonas reservadas de la AC-841, concretamente en Os Tilos, en el Parque Montouto, en Montouto o en Cacheiras, pero también siguen en marcha las actuaciones en las que se emplazan en Urdilde, Samil o Castro, en el Concello de Rois. Y ya se acondicionaron seis paradas en la AC-543 y en la AC-301, concretamente en A Barcia y Roxos, en Santiago; en Martelo, en Rois; y en Lestrove, en Padrón.

