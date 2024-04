A esencia do mar da Costa da Morte, no Fórum Gastronómico

Auga, sal e os exquisitos percebes de Corme e Muxía, acompañados de pan de Carballo e viño de Barbanza, conquistaron este luns os padais máis esixentes que se deron cita no Galicia Fórum Gastronómico, que se está a celebrar na Coruña.

Uns manxares que serviron á Asociación de Empresarios de Turismo de Costa da Morte (APTCM) para presentar os Meses con R na sala Ágora do recinto Expocoruña. De que todo estivese no seu xusto punto encargouse o baiés Braulio García, profesor do Centro Superior de Hostalería de Galicia.

“O dito popular asegura que os meses con erre son aposta segura para degustar os mariscos, e que mellor que vir degustalos ao seu santuario: a Costa da Morte”, afirmou o presidente de APTCM, Pepe Formoso. Só con auga, sal e percebes “pódese vivir unha intensa experiencia gastronómica”, engadiu. Alberto Varela, de Choiva Viños, completou o convite con caldos do Barbanza.

O alcalde, concelleiros e profesionais no expositor de Muxía no Fórum Gastronómico / Concello de Muxía

Ademais dos percebes, na cita gastronómica coruñesa tamén trunfou o congro seco de Muxía, que é o único municipio de Galicia que conta cun stand propio, no que ofrece degustacións “con receitas elaboradas con estes dous produtos de calidade e identitarios da nosa vila”, afirmou o alcalde, Iago Toba. En dito espazo os visitantes poden coñecer como son os secadoiros tradicionais de congro, coas súas cabrias e láminas secas do peixe.

Ademais, a Costa da Morte está representada no Fórum Gastronómico polos chefs Marisol Martínez Mato, do restarante Mar de Ardora (Cabana de Bergantiños); Rafael Fuentes, do Carrumeiro (Corcubión); e Xusto Posse e Marcos Silva, da taberna O Lambón (Carballo). Tamén participa Manuel Leiro, do restaurante Albatros, de Outes, entre outros.

E no espazo dedicado aos produtos locais galegos están presentes os de A Despensa D’Lujo, de Coristanco; Pandejuevo, de Cee; e Casa da Avoa, da localidade de Outes.

Todos eles participan baixo o paraugas da campaña A provincia que sabe, promovida pola Deputación da Coruña e que identifica a excelencia da cadea agroalimentaria de todos os recunchos da provincia.

O vicepresidente e deputado de Turismo, Xosé Regueira, salientou o potencial da gastronomía coruñesa, “cunha calidade capaz de posicionarnos no mercado do turismo nacional e internacional”, indicou. Apuntou tamén a necesidade de “buscar un perfil de turista que valore, por riba de todo, esta calidade”.

Ademais, Regueira defendeu que “debemos apostar por unha estratexia turística sostible non só dende un punto de vista medioambiental, senón tamén do económico e social, e a nosa gastronomía, captadora dun turismo de calidade, é fundamental”.