Naturgy entra en la carrera por hacerse con el proyecto de la balsa de Cornanda

La instalación de una balsa en la parroquia de Cornanda (Brión) para la central de bombeo proyectada sobre el embalse Barrié de la Maza pasa a una nueva fase: Naturgy entra en la carrera por hacerse con ella. El mes pasado el CORREO daba cuenta de que Augas de Galicia decidía retrotraer el procedimiento para otorgar la nueva concesión hidráulica, abriendo la posibilidad de la entrada de Naturgy, titular de la concesión preexistente en la citada presa lindante con Negreira. Ahora, según ha podido confirmar este diario, la compañía eléctrica Naturgy Generación S. L. U. ha comunicado a Augas de Galicia su decisión de sumarse al trámite de competencia para la concesión de la central reversible en la parroquia de Cornanda sobre el embalse Barrié de la Maza.

A principios de este año el proyecto sufría una suspensión temporal del plazo legal para comunicar la resolución que hacía sospechar a la la plataforma Non á balsa Cornanda-Tambre que daría pie a la entrada de otras empresas en el proceso. Esta nueva entrada se confirma con la comunicación de Naturgy y deja atrás las dos únicas compañías que habían presentado anteproyectos en su momento: Espiral Renovables y Green Capital Power. De esta forma, el procedimiento de concesión de la instalación hidroeléctrica se reinicia, a pesar de que el pasado mes de marzo se cumplían los 18 meses desde que se empezó a tramitar.

Suspensión temporal En enero se anunciaba la suspensión temporal del plazo legal para la resolución de la concesión de la balsa de Cornanda, mientras la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade no diese un informe en el plazo máximo de tres meses. La valoración legal se refería a la posibilidad de aplicar la disposición séptima del Real Decreto Ley 8/2023 del 27 de diciembre, ya que en su texto se subraya que “el organismo de cuenca ordenará y notificará a todos los interesados la retroacción del procedimiento concesional al momento anterior al trámite de competencia de proyectos, a fin de que su titular pueda participar en el mismo”titular pueda participar en el mismo”. Esta situación permitió retrotraer las actuaciones al comienzo, sumando la oferta de Naturgy a las dos ya existentes.

Impacto vecinal

Con esta nueva etapa del proceso de la futura central de bombeo los vecinos integrantes de la plataforma Non á balsa Cornanda-Tambre vuelven a mostrar su rechazo ante la idea de llevar a cabo la obra y denuncian “oscurantismo” en el proyecto al “no tener detalles sobre él”, explica Marta Romero, portavoz de la entidad. La afectada cuenta que desde el colectivo remitieron la semana pasada un escrito a Augas de Galicia para “conocer el proyecto”, ya que por el momento reconocen “no saber todos los detalles” del mismo. De momento, los vecinos no han recibido respuesta a este escrito presentado ante el órgano autonómico encargado de la gestión de los recursos hídricos de la comunidad.

En la zona próxima a donde se pretende instalar la balsa conviven en torno a 200 personas, según el colectivo vecinal, que estarían afectadas, directa o indirectamente, por el desarrollo de la iniciativa hidroeléctrica. La balsa, según lo desvelado, ocuparía un superficie similar a 24 campos de fútbol reglamentarios, aproximadamente. Romero cree que esta iniciativa puede traer problemas “de todo tipo” como “de salud, en el medio ambiente, el clima o el trabajo”. La afectada explica que hay más de una treintena de explotaciones agroganaderas en el entorno de la ubicación elegida para la balsa, poniendo “en riesgo” la actividad económica de los residentes de la zona.

En cuanto a la salud, Romero relata que la presencia del embalse Barrié de la Maza ha generado “la presencia de nieblas” cuando antes “no solían verse”, repercutiendo en la población con “problemas reumáticos, entre otras afecciones”. Predice que la instalación de la balsa también traería problemas de este tipo. Asimismo, el colectivo muestra su preocupación por la “falta de atención al impacto medioambiental”, teniendo en cuenta el ecosistema de la zona. A su vez, remiten su rechazo ante otra concesión de Naturgy Generación S. L. U., la de la presa de Barrié de la Maza. Romero pone de manifiesto que es hora de extinguir la relación “al haber transcurrido más de 75 años ya”. Mientras, asegura que “no pararán de dar guerra” hasta que se resuelva la balsa.

