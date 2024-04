Bugallido: la parroquia de Ames que llevó al éxito su propio ciclo sobre salud tras implicar a vecinos especialistas sanitarios

Simposios y charlas sobre la salud hay muchos... pero muy pocos gestionados y organizados por lugareños e integrados por ponentes sanitarios de la zona, como es el caso del de la Asociación de Veciños San Pedro de Bugallido, Ames, que emprende la recta final de su Ciclo de Xornadas para a Saúde. Así, y tras pasar por el Centro Cultural Mahía los ponentes Alberto Ramos, Amparo Martínez y Olaya Fernández, ahora esperan el coloquio del mediático catedrático Ángel Carracedo, el próximo jueves 25 a las 19.30 horas. “E estamos moi contentos porque a xente pregunta e veñen doutras localidades”, destaca Ánxela Jorge, presidenta de esta AA VV.

“Pois este centro cultural ten un aforo de 200 persoas de pé, pero puxemos cen cadeiras, e en todas as xornadas estiveron practicamente ocupadas”, continúa la misma responsable. El mérito, de cualquier forma, se lo cede a Rocío Seoane, integrante también de la asociación que trabaja en la rama sanitaria, porque “foi ela a que levou o peso da organización”, remarca. El éxito de la iniciativa, asegura, fue tal que los asistentes ya reclaman un segundo round con algunos de los conferenciantes, como es el caso de Alberto Ramos Caneda, psiquiatra de la Unidade de Saúde Mental de Carballo, y que disertó sobre Saúde mental: ansiedade e depresión. Claves para unha boa saúde mental. Ejerció antes en el hospital Zuckerhillside de Nueva York, y fue subdirector médico en el sanatorio La Robleda, además de prestar servicio en varias unidades del Sergas.

Pues bien, Ánxela Jorge destaca no solo que intentarán que este experto en Psiquiatría vuelva en septiembre ante la expectación que suscitó su testimonio, sino que recuerda que “preguntoulle xente de todas as idades, porque ninguén ten xa medo de inquirir en público sobre este tema”, algo que la organización ya considera un logro de por sí. Empezaron por esta rama de la salud, la mental, “porque está no top ten do interese da cidadanía”, aporta Jorge.

“Todos os relatores foron moi explicativos e empregaron medios audiovisuais, ensinando imaxes e divulgando patoloxías”, aportan desde la misma asociación vecinal. Pero eso sí, los especialistas “recomendaron na totalidade dos casos acudir antes ao médico de cabeceira para ser derivados a un especialista se é o caso”.

La siguiente es divulgar su acervo académico fue Amparo Martínez Monzonís, coordinadora de la Unidade de Imaxe Cardiaca del CHUS. Y su ponencia la tituló Cardiopatía isquémica. Como podemos previla. Se trata de una doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, especialista en Cardiología y presidenta de la Asociación de Imagen Cardiaca de la Sociedad Española de Cardiología. Es autora, asimismo, de más de sesenta artículos científicos indexados y de más de cuarenta capítulos de libros.... y reside en Bugallido . “Contounos cousas tan interesantes como as diferencias entre os infartos que sufren os homes e as mulleres e que nunca hai que desprazarse ao centro hospitalario no seu vehículo, senón que hai que chamar ao 061”, reseñan de nuevo integrantes de la organización.

Alimentación saludable

Tras Monzonís, intervenía este pasado jueves 18 Olaya Fernández Seijas, graduada en Nutrición Humana y Dietética por la USC y coach nutricional. Desde diciembre de 2021 ejerce como nutricionista del Servizo Galego de Saúde, Sergas, en Bertamiráns, donde ayuda a los pacientes a llevar una alimentación más saludable... y está convencida de que la educación nutricional “é a mellor prevención para moitas das doenzas actuais”, trasladaban los vecinos justo antes de que impartiera la charla Hábitos de alimentación saudable en la parroquia.

Y, por último, este jueves estará en el centro cultural de Bugallido uno de los facultativos más mediáticos del país, Ángel Carracedo –curiosamente vive a unas decenas de metros del auditorio–, quien encabezará una charla coloquio para todos los que se quieran acercar... que, se prevé, serán legión. . “Somos conscientes de que o vindeiro xoves 25 o aforo vai ser xusto, e queremos agradecer a resposta dunha autoridade médica que está a tope de impartir xornadas incluso on line”, según indica Ánxela Jorge. Porque es que, además, este xalleiro de nacimiento y maiano de adopción ha despertado el interés “dos máis novos, que o coñecen ben por facer traballos sobre a súa figura e de escoitalo noutros eventos; díxonos que non lle gustaría falar sobre un tema en concreto, senón conversar coa xente sobre as súas inquedanzas dun xeito ameno, como sabemos que fai sempre”, terminan.

Colaboradores

En el exitoso ciclo, que tendrá continuidad, también colaboraron el Concello de Ames, la Sociedade Agraria y el Centro Cultural Mahía.