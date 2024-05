Achacan a la acumulación de arena fina la alta mortandad del marisco en Camariñas

La acumulación de arena fina sobre los bancos marisqueros de Camariñas, provocada por un proceso de movilización de sedimentos, es la principal causa de la elevada mortandad de marisco en la ría, y lo que impide una regeneración natural del propio recurso, según recoge un estudio encargado por la Consellería do Mar a Seaga. Así lo confirmó la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde Acuña, en la Comisión de Pesca, en el Parlamento de Galicia.

La solución a este problema, añadió, pasa por remover el sustrato de los bancos “de xeito permanente”, dado que el proceso de movilización de sedimentos continúa y, con él, la acumulación de arena. Para poder acometer dichos trabajos, la cofradía ya solicitó una ayuda para adquirir un tractor y un apero de labranza. Una ayuda que, según indicó Marta Villaverde, “xa foi aprobada e está iniciado o proceso de compra”.

Respecto a la repoblación de los bancos que demanda el sector, señaló que “debe facerse unha vez que se removan intensamente os fondos, xa que é necesario que o substrato teña unhas condicións óptimas para asegurar o éxito da semente”.

En relación a la demanda de la agrupación de mariscadores, que semanas atrás pidió ayuda para conseguir cría de berberecho y almeja, la directora xeral señaló que ya le han sido facilitadas varias partidas suministradas por el Centro de Cultivos Mariños de Ribadeo.

La directora xeral respondió así a la pregunta del diputado del BNG Óscar Insua, que denunció la pérdida de productividad en los últimos diez años, señalando que la producción de marisco cayó de 37.000 kilos en 2019 “a apenas 4.000” en 2023, con “cero kilos” de berberecho y almeja babosa en los últimos tres años.

Instó además a la Xunta a habilitar nuevas líneas de ayuda “urxentes e específicas para as máis de cen persoas dependentes do marisqueo en Camariñas”, y demandó que se entregue a la cofradía “este ano 2024 a semente necesaria”. Insua invitó a los responsables de la Consellería do Mar a “poñerse na pel das mariscadoras”, que llevan “máis de cinco anos sen poder ter un salario digno e tres anos sen coller nada, esperando unha resposta de acción da Xunta de Galicia que reverta esta situación que están a padecer”.

La directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Marta Villaverde, señaló que ya se han concedido ayudas de carácter extraordinario para 47 de los 52 mariscadores a pie, además de para una decena de buques, y anunció que habrá otras líneas de apoyo para compensar la paralización temporal de la actividad.

A este respecto, el diputado del Bloque ha tildado dichas ayudas de “auténtica miseria”, concedidas a tres días de las elecciones “para comprar voluntades” después de estar “esperando más de tres meses”.