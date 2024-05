A patronal do turismo de Costa da Morte ampliará a campaña ‘Meses con R, aposta segura’

A Asociación de Profesionais do Turismo da Costa da Morte (APTCM) desenvolverá dous proxectos co apoio dos Grupos de Acción Local Pesqueira baseados na campaña piloto Meses con R, aposta segura, co fin de promocionar os produtos do mar desde o sector hostaleiro da zona. Para tal fin disporá dunha axuda de 198.803 €.

Ademais, a patronal desenvolverá novas iniciativas en colaboración coa Asociación de Turismo da Costa da Morte (CMAT), Turismo de Galicia, Agader e a Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro. De todo elo deron conta aos asociados na asemblea ordinaria celebrada en Vimianzo.

O colectivo contratou tamén un servizo de asistencia técnica co Grupo Atlante, que xa traballa nas áreas de xestión administrativa, comunicación, desenvolvemento de proxectos e gobernanza.

A directiva segue traballando na captación de novos socios que, actualmente, superan xa os 170. “Hai que ser ambiciosos. Cantos máis sexamos, máis músculo gañaremos e mellores proxectos poderemos acometer”, afirmou o secretario, Damián Álvarez.