A veciñanza sonense de Queiruga e Tarrío disporá de saneamento antes de fin de ano

A Xunta de Galicia está a investir preto de 1,8 millóns de euros nas obras de mellora da rede de saneamento da parroquia de Queiruga, en Porto do Son. A conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, visitou este martes a zona e explicou que o obxectivo é que os traballos –que beneficiarán a todo o núcleo de Queiruga e á maior parte do de Tarrío, que carecen de servizo de saneamento– estean rematados a finais de ano.

A responsable autonómica, que estivo acompañada polo director de Augas de Galicia, Roi Fernández, e polo alcalde do municipio, Luis Oujo, detallou que a obra consiste na dotación dunha estación de depuradora de augas residuais no lugar da Ponte, a instalación dunha nova rede de colectores de augas residuais de 3.400 metros de tubaxes e a posta en marcha das correspondentes estacións de bombeo e impulsións.

Esa depuradora terá capacidade para atender a unha poboación equivalente de máis de 1.500 habitantes, o que supón que estea preparada para afrontar posibles incrementos futuros –sexan estables ou puntuais– da poboación dos núcleos desa parroquia. As novas instalacións, cofinanciadas co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, comezarán a dar servizo aos veciños a finais de ano e, tralo correspondente período de proba para comprobar o seu correcto funcionamento, serán entregadas ao Concello de Porto do Son para a súa xestión.

Ángeles Vázquez salientou que esta actuación se enmarca na estratexia da Xunta de mellora continua das redes de abastecemento, saneamento e depuración co obxectivo de mellorar a calidade das augas galegas no seu conxunto. Un feito que, engadiu, “reflíctese nos orzamentos do Executivo galego para este ano, no que mobilizarán 85 millóns de euros en distintas actuacións de saneamento e depuración de augas –incluíndo a explotación de 27 depuradoras cuxa xestión foi cedida á Xunta polos concellos– e 23 millóns de euros na mellora dos sistemas de abastecemento municipais”.

Nesta liña, incidiu en que este esforzo contribúe a que Galicia avance a bo ritmo cara ao cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sustentable (ODS) marcados a nivel global pola chamada Axenda 2030, situándose xa en todos eles por riba dos resultados a nivel nacional.

De feito, no caso do apartado de auga limpa e saneamento experimentáronse avances notables, dándose por conseguida esta meta grazas a medidas impulsadas pola Xunta, como os Plans de xestión da auga de Galicia.