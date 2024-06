Pese a la dificultad para competir a nivel local con la exaltación del Orgullo LGTBIQ+ que organizaron en Lalín hace ya un mes, incluyendo seminarios y fiesta, dos municipios, el de Padrón y el de Ames, se suben a la estela de la diversidad. Así, en la capital de Sar convocan hasta cuatro jornadas con variedad de actividades y, en la de A Maía, un certamen fotográfico.

Comenzando por Ames, y con motivo del evento del 28 de junio, el Concello, a través de la concejalía de Benestar Social, acaba de abrir el plazo para participar en el certamen de fotografía LGTBIQ+, dentro de la campaña rubricada bajo el lema Ames a quen ames faino con orgullo y dirigida a luchar “contra a discriminación e promover a igualdade e a diversidade”. Pueden participar todas las personas mayores de 18 años, con independencia de su lugar de origen. “As fotografías teñen que ser orixinais e inéditas, presentando cada participante dúas fotografías como máximo”, indica la organización.

La resolución de esas instantáneas tendrá que ser de como máximo 2 o 3 megas, y el plazo para participar se cerrará el 24 de junio. Hay que remitir las imágenes, con número de teléfono, datos personales y dirección, por email (servizos_sociaisberta@concellodeames.org). Según la edila de Benestar Social, Uxía García, “é a primeira vez que organizamos este concurso fotográfico dentro das actividades de conmemoración do Día Internacional do Orgullo LGTBIQ+. Pareceunos boa idea implicar a toda a veciñanza na celebración deste día. Para iso teñen ata o 24 de xuño para enviar as súas fotos”.

Villa padronesa

Ya en tierras del Sar, Padrón comenzaba su tributo a la igualdad el pasado día 4 con el obradoiro Diversidade e avances lexislativos en el aula de formación del Centro Social. Y continuarán el próximo vienes 14, en el auditorio de Padrón a las 20.00 horas con un videofórum y la película 20.000 especies de abellas, incluyendo un coloquio posterior moderado también por ALAS A Coruña.

En la efemeride del 28 de junio, y a las 17.00 horas en el Campo do Souto, se instalarán juegos hinchables para los más pequeños, así como una fiesta de la espuma de forma totalmente gratuita. A las 22.00 horas, en la rúa Tetuán, concierto de la banda The Tetas’ Van, al que antecederá la lectura del manifiesto institucional. Asimismo, durante este mes, la Praza da Igualdade padronesa acoge la exposición Referentes LGTBIQ+ en Galicia, y desde el día 17 se distribuirá material divulgativo, manteles, para la hostelería.