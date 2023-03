Drag Shíky con su arte vocal a lo Monserrat Caballé se corona Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023. Le acompañan en el trono Drag Équinox, primera finalista; Drag Ácrux, segunda finalista; Drag Ármek, tercera finalista; y Drag Yshia Taisma, cuarta finalista.

David Batista, con un diseño propio, logró el cetro en su tercera final con el espectáculo La pesada de la voz en directo este año no canta sola, viene acompañada, con el patrocinio de Perfumerías Sabina. Un cetro por el que se pelearon en broma Drag Vulcano -saliente- y el alcalde Augusto Hidalgo minutos antes del veredicto final. La noche estuvo marcada por ser el 25 aniversario de la gala. Los periodistas Roberto Herrera -una vez más- y Kiko Barroso -en su estreno- condujeron la gala junto a la actriz Lorena Castell y la cantante y performer Sharonne. Solventes aunque con escasos guiños de humor.

Ante un parque abarrotado como pocas veces, hay quien hizo cola ante la verja del recinto desde primera hora de la tarde, arrancó la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2023, la gala más esperada de un Carnaval que ya es Fiesta de Interés Turístico Internacional. La obertura, bajo la dirección de Israel Reyes, fue disco-funky, muy parecida a la de la Gala de la Reina de hace una semana, el elenco de figurantes contó precisamente con la nueva corte carnavalera.

Así, Lorena Castell llegó en un caballo blanco, tal y como lo haría Bianca Jagger a Studio 54 durante la inauguración de la discoteca neoyorquina en 1977 -hace una semana hizo lo mismo Daniela Medina, Reina del Carnaval 2022-. Los periodistas Kiko Barroso y Roberto Herrera hicieron acto de presencia dentro de las míticas latas de Tomate Campbell de Andy Warholl. Como novedad, Michael Jackson pasó por allí -aunque el rey del pop es más bien ochentero- para darle entrada a Sharonne.

Al ritmo del YMCA de los Village People, el parque Santa Catalina dio entrada a los ganadores en los 25 años de historia del concurso a modo de homenaje por este cuarto de siglo. Lo hicieron acompañados de los componentes de la comparsa Aragüimé. Se ausentaron Drag Ni Romeo Ni Julia y Grimassira Maeva; además de Ramón Santana, Drag Mandrágora, fallecido en 2014.

De Los Salvapantallas a Carlos Vives

Los Salvapantallas volvieron a subir al Santa Catalina de Bee Gees, tal y como ya lo hicieron en el pregón del pasado 10 de febrero, al ritmo del Fever Night. Casualmente, ese mismo disfraz lo llevó el alcalde, Augusto Hidalgo, fantasía a la que le añadió una frondosa peluca afro. La concejala de Carnaval, Inma Medina, por su parte, acompañó durante la velada al cantante Carlos Vives, estrella del domingo en el Carnaval de Día.

Primer Bloque

Drag Perseo, una de las primerizas en Santa Catalina, abrió el primer bloque de candidatas. Salió desde la boca de un tiburón al ritmo de El tiburón con unos bailarines sacados del fondo del mar. Combinó tecno con reguetón en una sucesión de agua, fuego, aire y tierra, su particular Reino de los cuatro elementos, título de su fantasía, diseñada por Daniel Palmés. Actuación con una música movida aunque el espectáculo fuera todo paneles.

Desde Lanzarote, Drag Ávalon pisó el Santa Catalina con aires orientales con Mi visión del mundo, de Dani Viera y Oswaldo Cabrera. A base de música dance y latina, avanzó una actuación movida y de tocados elaborados, con todo lujo de detalles. El sultán se reconvirtió a medio tiempo en una princesa marchosa.

Turno para otro primerizo en la gala drag capitalina, Drag La Tacones. Bajo la premisa, ¿Pero qué circo es este? de Nancy Henríquez González, salió de director de circo entre unas fieras, leones y elefantes varios, -sus bailarines realmente- que se escaparon de las jaulas de un circo tras ser liberados. Se marcó un espectáculo vistoso con cambio de vestuario y un toque de humor.

Drag Yshia Taisma no escatimó en tocados. Con una gigantesca falsa peluca de corte clásico comenzó No ex-taba muerta, mi cielo! Ex-taba de ex-parranda, de Zoilo García. Este drag histórico tiró de plumas, que no podían faltar como ella misma afirmó, taconazos y referencias a modo de homenaje a los drags de los últimos años -Chuchi, La Tullida, Grimassira y Sethlas-. Le tiró la directa a Inma Medina a cuenta de «las perras» que piden los drags.

Como una auténtica Pesadilla antes de Carnaval, quinto espectáculo de la noche, Drag Eiko tiró de fantasmas, del capitán Jack Sparrow de Piratas del Caribe y musicón tecno. Con un diseño de Aitana Morales, Juana Rosa Alvarado y Sara Aguinaga reivindicó la visibilidad de los derechos del colectivo LGTBI con una arrancadilla muy movida con ritmo dance.

Convertida en Peter Pan, Drag Équinox presentó No crezcas, es una trampa, de Arán Perdomo y Néstor Santana. Mientras era perseguido por su propia sombra con un toque de lo más original y a ritmo de música electrónica dio paso al País de Nunca Jamás entre polvos de hadas con el que intentó volar. Acrobacias y unos tocados sumamente decorados. De los que más logró levantar al parque Santa Catalina.

Drag Boydevil, una de las históricas de la gala, cerró el primer bloque de candidatas. Entre las nubes en tierra de dioses, dio paso a El último templo del hedonismo, de Dimas Trujillo. Puesta en escena dórica, jónica, corintia que dio paso a una orgia de gemidos que calentó el ambiente. Con un toque de humor, la particular Afrodita de Boydevil se volvió más guerrera y tiró de electrónica antigua.

Tras un nuevo recopilatorio de anécdotas, la gala retomó el ritmo con Drag Hefesto. El transformista de las largas pestañas pisó el escenario con fuerza convertido en alien. De hecho, su fantasía era ¡Estoy sin alien-to de ver humanos y tan poca humanidad!, de Laura González y Fabiola Peñate. Salió desde el interior de un huevo alienígena con un cuerpo de baile súper movido, ritmos electrónicos a tope.

Segundo bloque

Turno para otra veterana en el concurso, Drag Kinegua. Desde la gran Tarántula, un diseño de Hassan Tejera Alonso y Elva García, apreció convertido en La Veneno, con una recreación de la famosa entrevista que le hicieron a la almeriense cuando hacía la calle. Tributo al colectivo trans y el mensaje ‘Canarias Orgullosa’ de fondo. Isabel Torres presente -fallecida el año pasado- y gran colofón a todo ritmo sobre el escenario.

Con la fantasía, La pesada de la voz en directo este año no canta sola, viene bien acompañada, de David Batista, Drag Shíky pisó las tablas del Santa Catalina convertido en Monserrat Caballé acompañada de un particular Freddy Mercury. Demostró poder vocal, como viene siendo habitual en su paso por los escenarios, y comenzó así unos marchosos Juegos Olímpicos. Judo, natación sincronizada y atrevidas acrobacias, de más a más. Culmen con medalla de oro que levantó al parque en peso.

Drag Shírah con un diseño de Israel Arbelo y Mary Millares presentó Que no se borre mi nombre de la historia. Puesta en escena elegante, teatral y con mensaje feminista. A ritmo de lírico y en un gran vestido morado Shirah presentó una performance de altura a modo de canto a la libertad de la mujer. Música electrónica y pequeñas acrobacias para terminar el show.

Drag Ácrux lució la actuación más setentera y acorde con la temática del Carnaval de toda la gala. El espectáculo Todo por la corona, de Sebastián Betancor y Fran Rodríguez, dio paso a un particular Studio 54 que combinó lo disco con lo tecno y el perreo reguetonero. A modo de concurso de talentos, le pusieron un reto, ser la drag ganadora de este 2023, un trámite que pasó cargado de brilli-brilli y mucha pedrería.

Drag Ármek, quien tenía un año cuando nació la Gala Drag, apostó por ser un niño. La fantasía ¿Jugamos?, de Llomar Miranda y Arán Perdomo, estaba cargada de detalles. Con la drag convertida en el vaquero Woody de la película Toy Story. Las alforjas no le duraron mucho, a ritmo de electrónica convirtió la habitación infantil en una puesta en escena porno con acrobacias y coronación tocado mediante muy marchosa.

Con un nuevo circo sobre las tablas del Santa Catalina, Drag Kálik presentó El reflejo del alma, de Elián Martín y Omar Abraham. Cambio de vestuario rápido, de domador combinó el merengue con la electrónica al tiempo que cargaba el This is me del musical El Gran Showman. La drag invitó al público a ser quienes realmente son con un final movido.

Terremoto, Supremme, Agoney, Vulcano y Anastacia

Los intermedios de toda la gala, estuvieron amenizados por dos invitadas de renombre, La terremoto de Alcorcón y Supremme Deluxe -copresentadora hace un año-. Hasta la coronación por allí desfiló el dúo de acrobacias artísticas Les Farfadeis, acompañados del grupo Hihg Heels Performance en una de las ocasiones; y el tinerfeño Agoney, quien cantó Quiero arder, canción finalista en el último Benidorm Fest.

La Vulcano despidió su reinado y su paso por la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria desde la cima de un volcán. Entrada épica que dio paso a un cuerpo de bomberos a ritmo de merengue. Dedicó su paso por el Carnaval a su padre y subió a las drags del programa Drag Race de su edición, además de varios del concurso al ritmo del Ay Mamá de Rigoberta Bandini. Final por todo lo alto. La estrella internacional de este año, la estadounidense Anastacia, dejó expectante al parque con sus éxitos multipremiados I am out love y Left outside alone. Una diva de la música que cerró este 25 aniversario de la gala y que a diferencia de Carlos Baute hace una semana, cantó en directo.