Pearl Jam, Dua Lipa, The Smashing Pumpkins y Avril Lavigne son algunos de los primeros artistas confirmados de la próxima edición del festival madrileño Mad Cool, que tendrá lugar entre el 10 y el 13 de julio con un aforo menor y mejoras en sus instalaciones respecto a 2023.

Ha sido en un encuentro con la prensa celebrado este lunes en el que la organización del evento ha desvelado otros nombres de su séptima edición como Janelle Monáe, Sum 41, Black Pumas, Jessie Ware, Bring Me The Horizon y Arlo Parks.

Con una jornada más que en su anterior convocatoria, Mad Cool iniciará la programación el miércoles 10 de julio con Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Janelle Monáe, Garbage, Rels B, Nothing But Thieves, Tom Odell, James Arthur y Soccer Mommy, entre otros.

Pearl Jam, que ya fueron protagonistas de este festival en 2018, regresan como cabezas de cartel del 11 de julio, en la que sonará más rock a cargo de Greta Van Fleet y el proyecto español Motxila 21, formado por 15 músicos con síndrome de Down.

Keane, Michael Kiwanuka, Bomb Estéreo, Mando Diao, Sofi Tukker también participarán en esa jornada.

El viernes 12 de julio, seguirán sonando fuera las guitarras gracias a Sum 41, Black Pumas y Tom Morello. Volverá a ser una jornada que conjugue diversos sonidos gracias a artistas como Jessie Ware.

Ya el sábado 13 de julio, como cierre, los protagonistas serán Bring Me The Horizon y Avril Lavigne, quien no tocaba en España desde su última visita a Madrid en el año 2007. The Gaslight Anthem, Arlo Parks, Ashnikko y The Blessed Madonna estarán también en la oferta musical de esa jornada.

Quedan aún más artistas por anunciar en las próximas semanas, entre ellos algunos cabezas de cartel, sobre todo en la jornada del viernes, según ha confirmado a EFE la organización, que también ha informado que se reducirá el aforo máximo de 70.000 personas, aunque no ha especificado aún la cifra final.

"Ya en el cambio de recinto de 2018 hubo problemas que no se dieron al año siguiente y creo que aquí también iremos a mejor", ha asegurado a la prensa Javier Arnaiz, codirector del festival, tras los incidentes del año pasado en el estreno del Iberdrola Music, su nuevo recinto al sur de la ciudad.

En ese sentido, ha apuntado mejoras en las instalaciones, con dos escenarios menos (se pasa de ocho a seis), espacios más abiertos y cambios en la ubicación por ejemplo de los baños hacia el perímetro tras el experimento de situarlos en 2023 en la zona central.

"Estamos trabajando con el recinto también para reducir el impacto interno y acústico, tanto el acústico como de flujos de público de entrada y de salida de público", ha asegurado tras las quejas de los vecinos de los barrios colindantes y las multas que se le impusieron por estas razones, lo que ha llevado asimismo a diseñar un nuevo plan de movilidad y mantener el cierre del festival a las 02:00h de la madrugada.