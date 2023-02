Este pasado sábado la casa da cultura de Porto do Son, con motivo del 30 aniversario del Arealonga Surf Club, acogió la gala del surfing gallego 2022, en la que se hizo entrega de premios a los surfistas más destacados de las diferentes ligas 2022, a los mejores clubes y nombramientos especiales.

En esta edición, y por décimotercera ocasión, Prado Surf Escola se hizo con el premio al mejor club gallego. Los entrenadores Derick Rey Stahl y Pedro Acebal fueron los encargados de recoger el galardón.

“Este año trabajamos duro y nos preparamos fuerte, este premio es un reconocimiento a todo ese trabajo, pero, sobre todo, este premio es por y para los chavales sin ellos esto no sería posible”, declaró Rey Stahl al recoger el premio en Porto do Son.

Además, varios integrantes del Prado Surf Club se proclamaron campeones en sus diferentes categorías. Teo García Cajide ganó el título gallego Sub 12; Daniela Alonso fue campeona gallega Sub 14 y Mara San Marco subcampeona gallega Sub 16 y Sub 21. Además Derick Rey Stahl logró el título gallego Master.

Prado Surf Escola lleva más de 20 años enseñando a varias generaciones y apuesta por crear una cantera que demuestre el potencial del surf gallego.