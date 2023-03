En el concesionario de Hyupersa Santiago, patrocinador oficial del derbi de este domingo (frente al Polvorín, a las 12.00) en el Vero Boquete, Fabiano analizó la previa del enfrentamiento. Tras ganar en Guijuelo, la SD Compostela quiere encadenar dos triunfos seguidos para seguir metiendo presión al líder. El técnico blanquiazul espera, una vez más, un equipo fuerte y valiente para vencer a un duro rival, que ya superó a la esedé en la primera vuelta.

Un partido que los santiagues afrontarán con tan solo dos bajas, por suerte ninguna de ellas por lesión. “Tenemos la sanción de Samu, que llevó la quinta tarjeta, y la de Jordan por su expulsión contra el Zamora, esas dos bajas. A priori, los demás están bien. Si no hay ninguna novedad, en principio, cuento con todos, menos Jordan y Samu”, declaró el técnico, que se mostró contento con el estado físico del equipo de cara a la recta final de la temporada: “Los veo bien. Tenemos un preparador físico que es de los mejores, los jugadores apenas tienen lesiones musculares y en los partidos la gente corre a tope. La gente reclama que tardo en hacer los cambios, señal de que veo a los que están jugando de inicio bien, y la gente que entra también está entrando a tope, por lo que estoy contento”.

Una de las posibles novedades, sea en la convocatoria o en el once titutlar, podría ser la presencia de Javi Jiménez, último fichaje del equipo tras la baja de Pato Guillén. Tras verle en sus primeras sesiones, Fabiano señaló que “a Javi le falta conocer de todo a los compañeros, pero estoy contento. Vino en forma, está entrenando muy bien, los capitanes lo recibieron perfectamente y la verdad es que da gusto. Está más o menos, integrado en el grupo, poco a poco conociendo a los jugadores, y tiene muy buenas maneras. El club, salvo novedad, acertó en ficharlo”, algo por lo que se mostró muy satisfecho.

“Los partidos están pasando y el grupo me está dando seguridad. Estamos acostumbrados a ganar, chapó para ellos. Los veo enchufadísimos y ojalá sigamos así hasta final de temporada. Por lo mostrado en el campo, la afición tiene que estar contenta también, porque se está respondiendo y honrando la camiseta del Compostela”, aseveró el míster.

Respecto al partido de la primera vuelta, en el que los lucenses empataron en el 89 y marcaron el gol de la victoria en el 92, considera que “fue el punto de inflexión que tuvimos”. Pese a todo, espera un encuentro distinto, pues “era otro sistema de juego, otros jugadores, otra dinámica... nos enfrentaremos a un equipo que tiene las ideas muy claras, juega muy bien, parecido al Valladolid. Es un equipo muy fuerte, que por más que esté ahí abajo, nos creará problemas”. Aunque, como de costumbre, Fabiano prefiere centrarse en su equipo y no en el rival: “En todo caso, nosotros también somos fuertes, confío en mi equipo, en la gente que va a venir el domingo, en el grupo y en el factor campo. Lo importante es ser nosotros mismos”.

Precisamente por esto último el Compos está obteniendo brillantes resultados esta temporada, tal y como se demostró el fin de semana pasado. Así lo recordó Fabiano, feliz por un resultado único: “En Guijuelo nadie había marcado tres goles y lo hicimos, incluso fallando ocasiones claras. Era un partido para quedar 1-5, aunque ganamos 2-3, pero lo tuvimos todo controlado. Ahora, aquí tiene que ser igual. Tenemos que ser nosotros mismos”, lo que, tanto para el técnico como para jugadores y aficionados, es ser “un Compostela fuerte y en dinámica buena”, por lo que recordó también que “los rivales están cambiando los sistemas y la forma de presionar contra nosotros, lo que demuestra que vamos por el buen camino. Hay que seguir con la intensidad y con el orden que estamos teniendo para darle una nueva alegría a nuestra afición”.

Sobre su rival del domingo, el Lugo B, mostró cierta incertidumbre Fabiano: “No tienes mucha seguridad de a qué te vas a enfrentar, por lo que hablamos de mirarnos a nosotros y olvidarnos del contrario. Lógicamente, vimos partidos de ellos, y dimos un toque de atención en ciertas cosas que hacen, pero el domingo pueden variar mucho. Tienen jugadores de calidad, como filial del Lugo, con una manera ofensiva y valiente de jugar, pero tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Sino, no dormimos, porque es difícil saber lo que nos encontraremos el domingo”. Respecto a esas facetas del juego que más domina el Polvorín, considera el míster que “su punto fuerte es su intensidad. Ponen mucha intensidad en el juego y en la presión, y tienen mucha calidad. Además, es un equipo muy valiente, es un conjunto de todo. Sabemos que nos enfrentaremos a un equipo complicado, y si también somos fuertes puede ser un partido bonito, con dos equipos que van a atacar y a ver quién puede más”. Y respecto al partido, aunque desde otro enfoque, comentó que “me gusta más jugar a las cinco, que es un horario habitual. Pero es lo que hay y sin problema. Me guste o no, hay que jugar y hacer un equipo como quiere nuestro aficionado, un equipo ganador”.

Por último, y teniendo en cuenta que las 3 próximas jornadas jugarán contra equipos en puestos de descenso (y además, todos ellos gallegos), Fabiano aseguró que “todos los partidos son claves, por eso miramos domingo a domingo. Clave era el Zamora, el Guijuelo y ahora el Lugo B. Si no ganas, no puedes pensar en que pasará más adelante. Tienes que gastar todas las energías en ganar al Lugo B y luego ya pensaremos en el próximo rival. Sólo miramos al contrincante de este domingo, y así a ver si somos capaces de que queden los puntos en casa”, concluyó.

El Polvorín, rival de este domingo, no ha ganado en las siete últimas jornadas

El filial del Lugo ocupa la penúltima posición, a 13 puntos del Play-Out (Coruxo) y a 15 de la salvación (Ourense)

La esedé disputará este domingo (12.00 horas) el primero de los tres derbis consecutivos que vivirá este mes de marzo. Y lo hace contra tres equipos que además llegan en un muy mal momento: Coruxo, Bergantiños y Polvorín, comenzando por estos últimos, que son los que peor van en la clasificación. El filial del CD Lugo marcha actualmente penúltimo, con 16 puntos (empatado con el Bergantiños) y no conoce la victoria desde el pasado 8 de enero, cuando se impuso al Gimnástica Torrelavega por 2-0. Han pasado, por lo tanto, siete duras jornadas en las que no han conseguido sumar los tres puntos, motivo por el que se ha ido descolgando de la salvación (que marca el Ourense con 31 puntos, 15 más que el Lugo), así como del Play-Out (que ocupa el Coruxo con 29 puntos). Los de Roberto Trashorras, en las últimas semanas, vienen de caer ante dos equipos de media tabla como son el Rayo Cantabria (2-0) y el Marino de Luanco (1-2). La situación, por lo tanto, es crítica, necesitando urgentemente una victoria que le de fuerzas para afrontar el último tramo de la temporada con otra dinámica. Algo similar a lo que sucede en el primer equipo de los lucenses, también penúltimos en la Segunda División y en muy mala racha (no ganan desde hace 8 jornadas). Este aspecto, además, podría ser de especial relevancia para el Compos, pues ante los malos resultados del primer equipo cabe pensar que cualquier canterano podría tener su oportunidad en la Segunda División.

Por otro lado, los de Fabiano también tendrán en cuenta los malos registros del Polvorín, que cuentan con el segundo peor golaverage de la categoría (-15), solo superado por el colista, el Burgos Promesas (-27). En concreto, los de Trashorras han anotado 19 goles en 23 jornadas (4º peor registro del grupo) y han encajado unos 34 (3er peor registro).