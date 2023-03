El Compostela se desplaza a Vigo para medirse al Coruxo el domingo, a las doce de la mañana, e intentar lograr una valiosa victoria que puede ser clave para mantenerse en la segunda plaza de la clasificación por detrás del Arenteiro. El técnico del conjunto santiagués, Fabiano Soares, espera un Compos más sereno que el de la última cita liguera para lo que corrigió algunos detalles esta semana, al mismo tiempo que quiere un once más dominante y que sea capaz de llevarse el triunfo ante un rival que cree que será difícil de doblegar.

El conjunto blanquiazul todavía celebrará en la mañana de este sábado la última sesión de entrenamientos en San Lázaro para decidir después la lista de convocados de la que es muy posible que se caiga Damián y en la que se vigilará la evolución de Fer Beltrán para ver si supera las molestias que padece y puede jugar en el campo de O Vao. Por contra la esedé recupera a Jordan y Samu una vez que cumplieron su sanción.

El derbi ante el conjunto vigués se presenta con la incerteza del estilo de juego del Coruxo tras el cambio de entrenador. Sin embargo, Fabiano tiene claro lo que se puede encontrar enfrente en el partido de O Vao. “Por nombre son buenos futbolistas, lo demostraron aquí en la primera vuelta. Ahora tienen otra dinámica, cambiaron de entrenador y en su campo aprietan, por lo que será un partido muy complicado para nosotros. Confío en los míos, en saber estar, porque creo que el domingo pasado jugamos bastante acelerados y, con la calidad que tenemos, pecamos en eso. Hemos hablado, hemos visto vídeos y estoy contento. Entrenamos bien y espero que estén todos aptos para decidir quién va a jugar y poner un equipo fuerte para superar a un rival duro, con una dinámica mala, pero que, como demostró la semana pasada, con los nuevos entrenadores presiona mucho y es agresivo. Como tiene calidad será un partido complicado”.

Y es que el banquillo del Coruxo está dirigido ahora por el tandem formado por los excélticos Javier Maté y Jorge Otero, que se medirán al conjunto entrenado por otro exjugador celeste, Fabiano, quien cree que los nuevos técnicos “piensan que el equipo tiene que apretar y me gustó. Será un equipo que presione, más con el empuje de su afición, pero será un partido bonito de ver, con dos equipos muy buenos que tratan bien el balón”.

El técnico compostelanista quiere fijarse solo en su equipo y mejorar las prestaciones del último choque. “Podrá pasar de todo. Imagino lo que pasará, pero no sé lo que piensan ellos. Estamos a lo nuestro, jugar a lo nuestro y lo único que les pedí a los jugadores es estar menos acelerados que el domingo pasado, porque hubo momentos muy claros de matar el partido, que robamos muchos balones, y estuvimos acelerados. Me sorprendió por la calidad que tenemos, pero no pasa nada, ya lo hemos hablado y hemos ajustado algunas cosas para cada día ser un mejor Compos.

El Coruxo está en la parte baja de la tabla y metido en una dinámica negativa, pero al Compostela se le atragantan los conjuntos peor clasificados y se crece ante los de la parte alta de la tabla. Fabiano cree que no hay una razón que justifique esa irregularidad. “En mi época, cuando el Compostela jugaba contra el Madrid, el Barcelona o los derbis, motivaban más que jugar contra los otros. Puede ser eso, pero no debería. Es una coincidencia que no debe llevarse en serio. Creo que todos los jugadores salen a morir en el campo, como si fuese el último partido, pero a veces sale bien y otras sale mal. El jugador puede jugar bien o mal, es normal, lo que no puede es dejar de competir. La verdad es que, en todos los partidos, el equipo está compitiendo, por lo que hay que elogiar su trabajo, después si sale bien o mal no pasa nada. Lo importante es que el Compostela sea competitivo en todos los campos y eso se está haciendo. Espero que el próximo domingo también sea así”.

Además, parece que el Compostela juega mejor, o así lo demuestran los resultados, cuando lo hace lejos de San Lázaro. Fabiano indica que “planteo los partidos igual en casa que fuera. El otro día, creo que estuvimos acelerados, por lo que fallas un poco más, pero presionamos bien y robamos muchos balones. Hay que tener en cuenta que fuera, el contrario también tiene que atacar, por lo que, en esa lucha, el partido queda más equilibrado. Mientras tanto, cuando los rivales vienen al Vero Boquete, se cuidan más y se defienden mejor. Por lo que pienso que no tiene nada que ver con estar más o menos cómodos. Normalmente, siempre marcamos goles, jugamos de la misma manera, por lo que creo que es una coincidencia que no tiene nada que ver.