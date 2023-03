Este domingo (19.00 horas) el Compos recibe en el estadio Vero Boquete de San Lázaro al Bergantiños, para disputar la 26ª jornada de Segunda Federación en el tercer derbi de este mes de marzo para los de Fabiano. Respecto a este partido, Elliot Gómez realizó varias declaraciones en la sede de NB21, corredor de seguros y patrocinador del jugador. Sobre el estado anímico del equipo tras pinchar en dos ocasiones consecutivas frente a rivales de la zona baja de la tabla (empate a ceros ante el Polvorín y derrota por la mínima con el Coruxo), Elliot señaló que “no es de buen gusto para nadie sufrir estos malos resultados, pero el equipo está bien. Estamos concienciados de que hay que salir a por los tres puntos este fin de semana”.

“Ahora me toca ver el lado malo del fútbol, pero hay que saber afrontarlo. Sigo entrenando al cien por cien”

Pensando precisamente en el choque ante el Bergantiños, el atacante recordó que en la primera vuelta “contra ellos se inició una gran racha de victorias (ocho seguidas) y esperamos que en la recta final se vuelva a repetir”, algo que sería casi imprescindible para poder luchar por el liderato en las últimas jornadas, o al menos, para asegurar la segunda plaza en la clasificación y contar así con cierta ventaja en las eliminatorias de los play-off de ascenso a Primera Federación.

La situación de ambos clubes es muy diferente, siendo el Compos el segundo clasificado mientras el Bergantiños está igualado a puntos con Polvorín y Burgos al final de la clasificación. Pese a todo, y en vista de los últimos resultados, Elliot prefiere evitar relajaciones: “Esperamos que sea un equipo que venga a darlo todo, al final jugar contra nosotros siempre da un extra de motivación y seguro que nos pondrán las cosas difíciles, pero iremos a por la victoria”. Y es que la esedé, aunque tiene muy complicado alcanzar al Arenteiro en las jornadas que restan, no se cierra las puertas a nada teniendo claro que el objetivo, de una forma u otra, es estar en Primera Federación la próxima temporada. “Siempre es bueno mirar hacia el primer puesto, pero también hay que pensar en el play-off. Sea como sea, iremos a por todas para ascender”.

Pilar Miramontes: “Veo al equipo muy bien. Hay que apretar hasta el final, nunca se sabe lo que puede pasar”

Centrándose en su situación particular, el delantero comenzó la temporada contando con muchos minutos, pero tras sufrir una lesión pasó a un segundo plano. Ahora continúa intentando recuperar su mejor nivel para volver a tener minutos: “Al final en el fútbol unas veces estás en el equipo y otras no. Es cierto que ahora me toca ver el lado malo, pero hay que saber afrontarlo. Entreno al cien por cien y es el entrenador el que decide, yo siempre estoy a su disposición para lo que necesite”.

En el rueda de prensa de Elliot también intervino Pilar Miramontes, gerente de NB21, empresa que patrocina al atacante y que lleva años acompañando al Compos. Señaló que “nos gusta pensar que somos un clásico para el club y aquí estamos un año más. Estemos como estemos, hay que apoyar siempre al equipo de nuestra ciudad”, a lo que posteriormente añadió también que “es todo un orgullo estar con el mayor representante del fútbol de la ciudad, y más ahora que ha implementado un montón de canteras infantiles”.

Además, destacó la gran temporada que están realizando los santiagueses: “Veo al equipo muy bien, aunque se hayan escapado algunos puntos con los que sí contábamos. Hay que apretar hasta el final, nunca se sabe lo que puede pasar”, concluyó Pilar Miramontes.