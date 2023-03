Este fin de semana, en la playa de Patos, en Nigrán, se celebrará la primera prueba de la Liga Nacional de Surfing Kids de la Federación Española de Surf, en la que competirán deportistas de categorías sub 14 y sub 12 femenino y masculino, además del sub 10 mixto.

La cantera del surf español competirá en el famoso arenal de Patos, un spot que cuenta con olas rápidas y picos múltiples, que mejoran en los puntos de marea con algo más de agua, como la media marea y marea alta, y que permitirían medir el nivel de los deportistas que llegarán desde todas las comunidades autónomas. Además, durante el campeonato estará presente la Coordinadora para o Estudo dos Mamíferos Mariño impartiendo una actividad divulgativa sobre las diversas especies que habitan la costa gallega. El domingo, a las 12.30 horas, se realizará un simulacro de salvamento de un delfín. El propio domingo la prueba coincide con la carrera Vig-Bay de Vigo, por lo que el tráfico estará cortado por la carretera PO-325 entre las 10.30 y la 13.30 horas, solo se podrá acceder a la Playa de Patos por la PO-552.