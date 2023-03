La afición ha hablado y Kassius Robertson ha sido elegido MVP Estrella Galicia del mes de febrero por un 78 % de los votos. El escolta se ha ganado por derecho propio el trofeo como mejor jugador obradoirista al aportar 15 puntos en la victoria ante el Bilbao Basket y 19 en casa del Girona. Por el premio competía con sus compañeros, Marek Blazevic y Phil Scrubb, que también hicieron méritos par optar al galardón.

El jugador afirmó que recibir este trofeo de nuevo es "increíble, solamente puedo decir gracias a los fans por votar por mí. Siempre es especial que le gustes a los aficionados y que aprecien tu juego. Yo os quiero también". El jugador no entró a valorar los motivos por los que fue elegido, ya que "los fans sabrán las razones por las que me eligieron", y que "todos los jugadores merecen el premio, todos trabajamos duro y no es solo una persona o solo yo, es todo el equipo", en referencia a los méritos de Marek y Phil.

Sobre el Baxi Manresa, Kass aseguró que esperan hacer un gran partido "por las victorias, no solo por los trofeos", en relación al premio que acaba de recibir. El jugador cree que será un partido "difícil contra un equipo complicado, especialmente en su casa. Aquí conseguimos la victoria, pero son un equipo al que le gusta correr y tenemos que estar concentrados. Tras la última derrota en el derbi tenemos que estar concentrados en la siguiente victoria". Por todo ello, el jugador se mostró confiado y aseguró que aún está "centrado" en meterse en los playoffs, como aseguró la vez anterior que recibió este trofeo.