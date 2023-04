Sin ninguna duda, Jorge Prado es el piloto más en forma del Campeonato del Mundo de Motocross, tal y como demostró de nuevo este sábado. En la nueva pista de Frauenfeld, el lucense consiguió su tercera pole position del año (tres de tres) demostrando un talento y una ambición dignas de todo un Campeón del Mundo. El actualmente líder del Mundial amplía así su ventaja en la general, y partirá en la carrera del próximo lunes en la mejor posición de valla, con la moral por todo lo alto tras haber sumado otros diez puntos este sábado en Frauenfeld: “Hemos empezado muy bien, estoy muy contento de como están saliendo las cosas, al principio he visto que la pista estaba delicada y me he mantenido detrás de Febvre observando sus trazadas y buscando el hueco para atacar al final y ganar mi tercera manga de clasificación”, declaró el piloto gallego, visiblemente alegre por su resultado, una vez finalizada la prueba.

Jorge Prado había hecho el segundo mejor crono por detrás del piloto local, Jeremy Seewer, en las tandas cronometradas, pero hizo una de sus habituales salidas con “holeshot” incluido y trató de abrir hueco sobre sus rivales más próximos. Sin embargo, el francés Romain Febvre se deshacía de Jeffrey Herlings y adelantaba también al español, en busca de su primera victoria. Cuando las posiciones ya parecían haberse estabilizado por completo, el piloto lucense no solo resistió el empuje de Herlings y Renaux por detrás, sino que además, en la última vuelta, soltó los frenos y se fue a por el francés adelantándole en un espectacular exterior, que le daba la victoria al español. Prado precedió a Febvre y Herlings, sus rivales en el campeonato, y marcó el terreno de cara a las mangas de este lunes. Al otro español presente en Suiza, Rubén Fernández, desgraciadamente le tocó la otra cara de la moneda. Le condenó una mala salida, aunque hizo una buena remontada para terminar finalmente en la novena posición. DANIELA GUILLÉN, también LÍDER. En esta jornada se celebraba también la primera de las mangas del Mundial femenino. En ella, la española y también líder del campeonato, Daniela Guillén, mantenía su placa roja con un más que trabajado tercer puesto. Guillén lideró la manga durante muchas vueltas, pero los problemas de visibilidad surgidos a raíz de la lluvia sobre sus gafas le obligaron a bajar el ritmo y ceder finalmente ante Duncan y Fontanesi, lo que, pese a todo, no le impide mantenerse al frente de la clasificación general. De esta forma, con dos españoles liderando el mundial, el Gran Premio de Suiza del próximo lunes se presenta apasionante y mucho más la cita española del Campeonato del Mundo, que tendrá lugar en itu Xanadú-Arroyomolinos (Comunidad de Madrid) el próximo mes de mayo, en concreto los días 6 y 7 del mismo.