Primera despedida en la SD Compostela: Pato Guillén no continuará

Aunque hace apenas dos días que la SD Compostela puso el punto final a la temporada 23-24 con una derrota ante el Rayo Cantabria que dejaba al equipo sin play-off, y consecuentemente sin ascenso, la entidad ya está trabajando en la próxima campaña y este martes ha comunicado las primeras decisiones en torno a la plantilla.

A pesar de que todos los jugadores continuarán entrenando hasta el día 1 de julio, día en el que termina oficialmente la temporada y expiran la mayoría de contratos, pudiendo haber renovaciones hasta entonces, el club ha anunciado hoy que Pato Guillén no renovará y por lo tanto dejará el Compos este verano.

"Despedimos a un capitán, a un gran compañero y a un portero que defendió con honor y mucho trabajo la portería compostelanista durante 179 encuentros oficiales. Un héroe bajo palos que nos dejó paradas antológicas y grandes salvadas. Un meta que es también parte viva de la historia del club, puesto que ostenta el récord de imbatibilidad con 798 minutos (2020), y también la segunda mejor marca de con 704 minutos (2023)", reza el comunicado emitido por el club.

Pato Guillén llegó regresó en 2019 al Compos, en el que ya había militado en la temporada 15/16, y desde entonces ha sido el portero titular del equipo siempre que ha estado disponible. Se va tras haber disputado 183 encuentros como blanquiazul, 37 en su primera etapa y 146 en la segunda. En algunas ocasiones, el guardameta uruguayo de 39 años lució el brazalete de capitán. La semana pasada, en una entrevista concedida a El Correo Gallego, aseguraba que “de momento no tengo nada hablado con el club, no me ha transmitido nada y como he dicho antes con el tema también del partido que nos queda (refiriéndose a la última jornada ante el Rayo Cantabria), no puedo permitirme perder energía en situaciones que yo no puedo controlar. Tengo que centrarme en jugar, en hacerlo bien. Y luego cuando acabe la temporada pues pasará lo que tenga que pasar y nada más”.

La salida de Pato, uno de los jugadores más queridos por el compostelanismo, constituye así la primera de este mercado, aunque no será la única. Todo apunta a que en los próximos días habrá más despedidas y alguna que otra renovación.