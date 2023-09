Eduardo Pascual Arcas (Bilbao, 5 de junio de 1971) verá este fin de semana el inicio de su primer proyecto con el Monbus Obradoiro. La plantilla ya está completa y ahora toca comprobar el alcance que tienen las piezas que ha dispuesto el director deportivo para que Moncho Fernández, técnico compostelano, pueda cumplir los objetivos de la temporada, siendo el más cercano la clasificación a la Basketball Champions League (BCL).

Durante sus primeras semanas en Santiago no salía de la oficina al llegar con el mercado ya iniciado. ¿Fue un comienzo difícil?

Los comienzos siempre son complicados hasta que llegas a un sitio y te sitúas a nivel profesional y personal. A la vez son bonitos, porque inicias una nueva etapa y tener una oportunidad como estar en el Obradoiro mitiga mucho todas esas pequeñas cosas que podrían ser dificultades. Hay que positivizarlas, no merecen la pena. Solamente espero que toda esa dedicación, ese trabajo y esos momentos que quizás más estresantes sean para mí traigan alegría a los aficionados.

Finalmente completó el equipo. ¿Está satisfecho?

Primero, desde que se cierra la plantilla, esos son los mejores jugadores, los que se podían traer y los que siempre son nuestros. Siempre te queda un poco la sensación de sumar un poquitín más, que se te queda ahí en tu capacidad de poder armar un buen equipo. Pero en líneas generales, al principio de temporada todas las plantillas son magníficas y, sobre la fotografía y el papel, todo lo aguantan. Habrá que ver si hay muchas cosas: en el aspecto de sufrir, de ser equipo, el sentimiento de agarrarse al campo y todas estas cosas que al final ayudan a ver si todo está bien

¿Han dejado un margen para contratar a algún jugador en caso de darse algún imprevisto?

No estamos pensando en los problemas que nos van a venir. Cuando vayan llegando intentaremos ir sorteándolos. Esperemos que sean los mínimos. Una buena noticia sería que no tengamos que incorporar a nadie. Aunque tampoco es mala noticia a veces, que no hay que verlo solamente en las lesiones. Porque a veces, igual con una incorporación lo que quieres es mejorar el equipo. Yo creo que esta es la plantilla que es y con la que hay que tirar para adelante.

Tras cerrar el equipo, ¿ya ha podido disfrutar de la ciudad?

Sí, poco a poco vas conociendo todas las partes. Evidentemente es una ciudad preciosa, especialmente de visita para cualquiera que no sea de aquí. Lógicamente me falta muchísimo por ver, pero también tengo tiempo para hacerlo.

En relación a los fichajes y los jugadores que se han tanteado, ¿los había observado con anterioridad a su llegada a Santiago?

De los que se han incorporado, había algunos que ya los tenían observado. Vas viendo jugadores, quedándote un poquito con ellos y al final coges y tienes a veces la suerte de incorporarlos. Había otros que también tenía ahí un poco en el tintero, por decirlo de una manera, y al final no han podido ser. Es un poco nuestro trabajo, el ir previendo cosas, el ir viendo y haciendo scouting de jugadores para que en determinado momento vengan o no vengan. Por lo menos ir conociendo, porque hay muchos también que han acabado en la Liga Endesa.

¿El reto de la BCL ha facilitado algunos fichajes?

Tal como está el baloncesto, con 18 equipos de la ACB de los que 13 están jugando Europa, no querer abrirte si tienes la posibilidad como tenía el club... Pues era un buen momento. Eso también anima al jugador, porque estás jugando dos competiciones y no te están viendo solamente en España. Tienes doble partido. Al final los jugadores lo que quieren es jugar partidos. Los entrenamientos están muy bien, pero lo que quieres es competición, tener la adrenalina. Evidentemente, siempre que existe esa posibilidad de jugar Europa es más atractivo.

¿Qué espera de la eliminatoria?

Me preocupa mucho el partido del Palencia. Aunque parezca de perogruyo, solo pienso en Palencia. Es un equipo que está recién ascendido, que viene con mucha ilusión y que va a estar extra motivado. No va a ser el primer partido de liga de cualquier equipo, sino que será de un club que ha hecho muy bien las cosas durante muchos años y que tiene un premio como jugar en la ACB. Eso se traslada a una afición brutal. No es un Palencia que viene aquí de recién ascendido de cualquier manera y tú le vas a ganar porque ya llevas tiempo. Ese es el mayor error que podemos cometer. Precisamente como tendríamos que jugar el resto de partidos, o sea, a vida o muerte. Hay que darle valor, un sobrevalor, justamente por ser el primero y por estar ante nuestra afición. Luego ya pensaremos en la Champions. Al final es una competición en la que tú tienes que ir y tienes que ir avanzando. Esperar que no nos cause mucho desgaste mental y físico, pero tienes que ir poco a poco avanzando.

¿Qué espera de su primera temporada en Santiago?

Primero, sentarme dentro del propio club y de insertarme en una línea de trabajo que ya existía. Luego, ganar muchos partidos, porque al final el deporte son resultados. También intentar conseguir algo reseñable, que quede un poco en el recuerdo. En Valladolid, un año nos clasificamos para la Copa del Rey. Pues siempre queda ahí, un poco en el recuerdo.