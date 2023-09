Había mucha expectación por ver el debut liguero del Obradoiro. Durante la pretemporada el conjunto dirigido por Moncho Fernández no disputó ningún partido en Santiago por lo que los aficionados santiagueses no disfrutaban de su equipo desde el pasado mayo, hace cuatro meses, y no tuvieron la oportunidad de conocer hasta ayer la valía de los nuevos fichajes.

En esa fase de preparación los compostelanos fueron de menos a más. Con la tardanza en la incorporación de la totalidad de los jugadores a causa de la disputa del Mundial en Filipinas, Japón e Indonesia la plantilla no pudo rendir en plenitud para pesar del técnico Moncho Fernández. Comenzó el Obradoiro con una prueba de fuego en el EncestaRías disputado en Vilagarcía ya que enfrente tenía nada más y nada menos que a todo un campeón de la Copa del Rey, un Unicaja de Málaga que se impuso por 100-73. Llegaba después, en el mismo torneo, el primer derbi ante un Breogán que también llegaba con varias bajas y que se llevaban el partido por 74-60. En el torneo Cidade de Vigo los santiagueses se medían al potente Valencia Basket ante el que los de Moncho Fernández ya empezaron a ofrecer una buena imagen. El equipo taronja consiguió un trabajado triunfo en el pabellón de As Travesas por 76-71 gracias a su acierto en los compases finales del choque. El Obradoiro luchó hasta el final pero no pudo con el Valencia Y llegaba la Copa Galicia que se jugó en Lugo. El Obra superaba primero al Leyma Coruña por un claro 71-47 para alcanzar la final en la que superaron por solo un punto al anfritrión Breogán (69-68). Vilagarcía, Vigo y Lugo fueron las paradas de los santiagueses, que por fin pudieron escuchar ayer el Miudiño en la caldeira de Sar para recibir al recién ascendido Zunder Palencia en su debut liguero. Pero la afición también deseaba ver a los nuevos fichajes. El primero en llegar fue el base estadounidense Eric Washington (1,83 metros de altura y 30 años. Procede del MLP Academics Heidelberg), al que le siguió otro base, el tarraconense Pol Figueras (1,85 metros y 25 años. Procede del Bàsquet Girona). La tercera contratación fue la del escolta-alero dominicano Rigoberto Mendoza (1,91 metros y 31 años. Procede de Los Capitanes de Ciudad de México). A continuación, se llegó a un acuerdo con uno de los jugadores más queridos de la afición, el gigante ucraniano Artem Pustovyi (2,19 metros y 31 años. Procede del UCAM Murcia). El puertorriqueño Jordan Howard (1,83 metros y 27 años. Procede del Napoli Basquet) cerraría la línea exterior santiaguesa como escolta-base. Y el último en llegar fue el estadounidense Tres Tinkle (2,03 metros y 27 años. Procede del Le Mans Sarthe Basket). Con todos estos ingredientes, la afición santiaguesa esperaba disfrutar de un equipo renovado. Y no tardó en hacerlo. Después de una primera canasta visitante los jugadors obradoiristas supieron meterse en el partido para lograr en solo tres minutos un parcial favorable de 15-2 basado en una gran defensa individual muy agresiva con rápidos contrataques y un juego ofensivo muy coral en el que destacçó el nuevo fichaje Tres Tinkle con diez puntos. Las rotaciones fueron más positivas para el Zunder Palencia que recortó las distancias en el marcador para situarlo al final del primer cuarto en un 28-20 a favor del equipo obradoirista, acertado en el tiro tras convertir tres triples por medio de Howard, Scrubb y Tinkle tras cuatro intentos. Arrancó el segundo cuarto con más imprecisiones en el ataque local a consecuencia sobre todo de una peor selección en el tiro, pero gracias a una excelente defensa y al acierto del debutante Tres Tinkle el Obradoiro conseguía un resultado de 19-11 para situar el marcador en el descanso en un claro 47-31. La fiesta era total. Y hasta sonó en un tiempo muerto la canción titulada Panamericano en honor a la esposa del exobradoirista Pío, María José Filgueira, fallecida el viernes a los 55 años de edad y que siempre que sonaba esa melodía demostraba toda la felicidad que llevaba dentro y que contagiaba a quienes la rodeaban. Seguro que desde donde se encuentre estaría disfrutando del gran debut del Obra y aplaudiría su gran rendimiento. Y es que esa defensa individual agresiva seguiría abriendo la brecha en el marcador pese a que en el tercer cuarto el desacierto a la hora de cerar el rebote defensivo ofreció al palencia segundas oportunidades de ataque. El Obradoiro poco a poco iba ampliando la ventaja con las penetraciones del dominicano Rigoberto Mendoza y los triples de Jordan Howard que establecieron en este periodo un parcial de 27-18 que ya hacía presagiar una clarísima victoria ante el debutante Palencia. Con una ventaja por 74-49 comenzaba el definitivo cuarto. Y es que era tan cómoda la distancia en el marcador que el equipo local se lo tomó con calma. Quizá con demasiada tranquilidad. O con el pensamiento puesto ya en Turquía, en donde el martes debuta en competición europea. El Palencia llegó a acercarse a 14 puntos, pero el Obra en un último cuarto con muchos errores logró frenar la acometida castellana para establecer el marcador definitivo en un claro 84-64. El Obradoiro empezó la competición liguera con buen pie. El excelente planteamiento de Moncho Fernández se encontró también con el acierto de algunas de las nuevas incorporaciones como el estadounidense Tres Tinkle, el dominicano Rigoberto Mendoza o el puertorriqueño Jordan Howard, lo que abre las puertas al optimismo de cara a su primer asalto en competición europea. La cita será el martes en la localidad turca de Antalya, a partir de las 20.30 horas, ante el Mornar Barsko Zlato de Montenegro.