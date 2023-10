Días intensos en las oficinas de la SD Compostela. Tras la derrota del domingo ante el Racing Vilalbés (0-2), que desencadenó toda una revolución en el club con el cese de Manel Menéndez, Cardeñosa y Pablo Fernández, así como la salida pactada del director deportivo Manuel Castiñeiras, la entidad centra ahora todos sus esfuerzos en encontrar un entrenador idóneo para cambiar el rumbo del equipo.

Desde el club confirman que la directiva, unida al grupo mayoritario de accionistas que lidera Antonio Agrasar, está priorizando la búsqueda de un técnico con la ayuda de Víctor Pazos, coordinador de la Canteira Picheleira que desempeñará indefinidamente las funciones que tenía Manuel Castiñeiras al cargo de la dirección deportiva. De hecho, por el momento, no se están barajando nuevas incorporaciones para esta parcela.

Así mismo, el club ha recibido la llamada de varios representantes para ofrecer a entrenadores con los que trabajan al banquillo del Vero Boquete. Esto demuestra lo cotizada que está la SD Compostela, pues el técnico que llegue lo hará en una situación muy delicada y con muchos frentes abiertos.

El primero, la situación clasificatoria. Y es que la derrota en el derbi del domingo, la tercera consecutiva en San Lázaro, hizo caer al Compos a los puestos de descenso. Y aunque apenas han transcurrido siete jornadas, el objetivo inicial del club era conseguir el ascenso a través del liderato (que actualmente se encuentra a 12 puntos y es del Zamora) y las intenciones, al menos la de ascender, parecen ser las mismas.

Para ello, el futuro entrenador necesitará levantar cuánto antes el ánimo de los jugadores, pues desde la derrota ante el Zamora el aspecto mental ha influido tanto y incluso más que el futbolístico en los resultados. Esto fue especialmente palpable contra el Vilalbés, pues a pesar de que el Compos fue muy superior en la primera mitad, en cuánto los lucenses se pusieron por delante afloraron los nervios entre los blanquiazules y las imprecisiones fueron a más, llegando finalmente el segundo gol visitante a raíz de la precipitación local en ataque.

Y por último, el equipo necesitará mejorar en su juego, y es que en las siete primeras jornadas tan sólo se ha visto a un Compos claramente superior en un par de ocasiones: la primera parte ante la Arandina y la de este domingo. Algo que parece insuficiente y más con las expectativas que se generaron en verano con la llegada de jugadores procedentes de categorías superiores (Manu Barreiro, Caballé, Juampa, Soto...), con los que se esperaba ver a un Compos capaz de dominar la mayoría de sus partidos.

Cabe señalar que, si bien la búsqueda de entrenador es la prioridad de la entidad actualmente, desde la misma aseguran que no quieren precipitarse con su decisión final. Por ello están analizando todas las opciones posibles, incluidas las de aquellos que se han ofrecido al puesto. Entre estas están el técnico compostelano José Luis Lemos, ex del Bergantiños, y el ferrolano Míchel Alonso, que ha entrenado a Racing de Ferrol, Somozas, Coruxo y Formentera. Sin embargo, desde el club desmienten los rumores de un posible regreso de Fabiano, con el que no ha habido contactos desde ninguna de las partes.

Mientras tanto, el entrenador del juvenil de División de Honor (que va líder), Antón Permuy, se está encargando de entrenar al primer equipo. Y aunque lo más probable es que la llegada del nuevo míster se produzca esta semana, Permuy será el encargado de dirigir al Compos en Torrelavega si no hubiese fichaje antes del fin de semana.

"El equipo está fastidiado"

La plantilla, tras la derrota del domingo ante el Racing Vilalbés, volvió ayer a los entrenamientos a los mandos de Antón Permuy, entrenador del equipo juvenil de la SD Compostela.

Antón, que ocupará el antigüo puesto de Manel Menéndez de forma interina hasta que llegue un nuevo técnico, contó a EL CORREO GALLEGO que “el equipo está fastidiado, el día siguiente también es muy duro. Los jugadores no son máquinas, son personas con sentimientos y recuperarse lleva tiempo”.

El técnico, que tiene al juvenil de líder de la División de Honor, afirma que él y su segundo, Dani Gesto, están “listos para preparar toda la semana y el partido ante el Torrelavega”, por si el fichaje del nuevo entrenador se prolongase hasta la semana que viene. Y es que aunque espera que se produzca estos días, “a la Gimnástica no le importa como esté el rival anímicamente, lo va a dar todo”.

Respecto a la mala dinámica del primer equipo, Permuy espera que todo se acabe solucionando. “Los futbolistas son los primeros que quieren que la cosa vaya bien y lleguen las victorias. Por suerte esto es fútbol y cada semana tienes otra oportunidad”.

Pendientes de la Copa del Rey

En medio de este terremoto en la esedé, la RFEF celebra hoy a las 13.00 horas el sorteo de la primera fase de la Copa del Rey, a la que vuelve el club compostelano tras 2 temporadas ausente.

Hay 34 equipos de Segunda Federación en el sorteo, y sus rivales serán los siguientes: 14 jugarán ante equipos de Segunda División; 18 lo harán ante clubes de Primera Federación; y finalmente, los dos restantes se enfrentarán entre ellos. De esta forma, el Compos no podrá verse las caras ante un equipo de Primera División si no supera esta primera ronda.